Γνωστό έγινε το τεχνικό επιτελείο του Ζιντάν στην Γαλλία

Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη (15/9) την πλήρη σύνθεση του επιτελείου του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής Γαλλίας Ζινεντίν Ζιντάν, τέσσερις ημέρες πριν από την ανακοίνωση της πρώτης λίστας παικτών του για το Nations League.

Το επιτελείο της εθνικής Γαλλίας θα αποτελείται συνολικά από 23 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του «Ζιζού», όταν η FFF επιλέξει και έναν αξιωματικό σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, ο οποίος θα επιβλέπει τα θέματα ασφαλείας μαζί με τον Μοχάμεντ Σανχάτζι.

Ο τελευταίος, ο οποίος πλέον έχει τον τίτλο του «υπευθύνου logistics και ασφάλειας», κατείχε τη συγκεκριμένη θέση έως τον Δεκέμβριο του 2025, πριν προσληφθεί από την Ομοσπονδία. Είχε αναγκαστεί να πάρει πρόωρη συνταξιοδότηση από την Εθνική Αστυνομία.

Η αρχική σύνθεση του επιτελείου, που είχε αποκαλυφθεί στις 13 Αυγούστου, διευρύνθηκε με την προσθήκη ενός νέου γυμναστή, του Αρτούρ Οσεντέ, ο οποίος την περασμένη σεζόν εργαζόταν με τους ποδοσφαιριστές της Ρεντ Σταρ (2η κατηγορία) και θα συνεργάζεται με τον Γκρεγκορί Ντιπόν, τον «σύμβουλο στρατηγικής και απόδοσης».

Ο Φιλίπ Ζαμέν και ο Σερζ Ισιντόρο εντάσσονται στο ιατρικό επιτελείο, το οποίο διευθύνει ο γιατρός από τη Μασσαλία, Ερβέ Κολαντό. Ο Ζαμέν θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση των παικτών, ενώ ο Ισιντόρο, εργαζόταν με τους ποδοσφαιριστές της Μπενφίκα και τους μπασκετμπολίστες της Ναντέρ.

Ο Ξαβιέ Ζιροντόν, ο οποίος διορίστηκε τον Αύγουστο, είναι ο νέος υπεύθυνος Τύπου της εθνικής Γαλλίας. Είναι αρχισυντάκτης-ρεπόρτερ στο Canal+ και είχε γνωρίσει τον Ζιντάν κατά τη διάρκεια των χρόνων του στο Μπορντό, όταν εργαζόταν για το France Bleu Gironde.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν και το επιτελείο του θα κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους στο Nations League, με πρώτο ραντεβού στην Τουρκία στις 25 Σεπτεμβρίου, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Βέλγιο στις 28 του μήνα. Στη συνέχεια, οι «Μπλε» θα υποδεχθούν την Ιταλία στις 2 Οκτωβρίου, πριν από τον αγώνα ρεβάνς στην έδρα τους απέναντι στο Βέλγιο στις 5 Οκτωβρίου.