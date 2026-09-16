Χριστοφιδέλης: «Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους αθλητές»

Μετά το νέο θετικό αποτέλεσμα, ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης στάθηκε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς διαχειρίστηκαν την πνευματική και σωματική καταπόνηση.

Αναλυτικά, όσα είπε:

«Θα κάνω μία μικρή αναδρομή από την περσινή χρονιά μέχρι το σημερινό παιχνίδι. Πέρυσι, στο European League, κάναμε μία εξίσου μεγάλη νίκη επί της Φινλανδίας. Η επόμενη ημέρα ήταν δύσκολη. Αφήσαμε να φύγει ένα παιχνίδι με την Κροατία, το οποίο μας κόστισε βαθμολογικά.

Φέτος κάναμε μία μεγάλη νίκη στον ημιτελικό των Μεσογειακών Αγώνων απέναντι στην Ιταλία, προκριθήκαμε στον τελικό και διαχειριστήκαμε καλά τον επόμενο αγώνα. Χθες κάναμε ίσως τη μεγαλύτερη νίκη από τότε που ανέλαβα την ηγεσία της Εθνικής. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη ημέρα, πόσο μάλλον όταν μεσολαβούσαν λιγότερες από 20 ώρες.

Έπρεπε να διαχειριστούμε την κούραση, τους τραυματισμούς, το αν θα προπονηθούμε το πρωί και, στη συνέχεια, το μεσημέρι να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους αθλητές μας, αλλά όχι μόνο γι’ αυτούς. Και για τους συνεργάτες μας. Τους βοηθούς μας, την αγαπημένη μας Βίκυ Νεντή, τη στατιστικολόγο της Εθνικής, την οποία ταλαιπωρούμε εδώ και τρεις μήνες και δίνει τον καλύτερό της εαυτό για να μας παρέχει κάθε πληροφορία για τους αντιπάλους μας. Τον γυμναστή μας, Λάμπρο Δάνα, και τους δύο φυσιοθεραπευτές μας, τον Γιώργο Ζαζά και τον Σώζοντα Μπόγρη, οι οποίοι δεν κοιμούνται τα βράδια.

Θέλω επίσης να αναφερθώ στα παιδιά που σήμερα δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ήταν εξαιρετικοί όλοι τους. Και αυτοί που έπαιξαν λίγο, και αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο και έμειναν εκεί, αλλά και αυτοί που ήταν πιο πίσω και δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστούν. Τους άκουγα συνεχώς να εμψυχώνουν τους συμπαίκτες τους.

Πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι. Η Εθνική ομάδα μεγάλωσε. Όχι μόνο γιατί νικήσαμε τη Σουηδία με καθαρό σκορ και αυτή η νίκη μάς έδωσε την πρόκριση, αλλά κυρίως γιατί μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τους δαίμονές μας, για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως.

Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Πρέπει τώρα να διαχειριστούμε την επόμενη ημέρα. Έχουμε τα μικροπροβλήματά μας, όπως ήταν αναμενόμενο. Είμαστε τυχεροί που αύριο έχουμε ρεπό, αλλά θα δουλέψουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά να νιώσουν καλύτερα και να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας.

Με διαύγεια και συγκέντρωση πρέπει να ετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τη Σλοβακία, η οποία είναι μία ανταγωνιστική και μαχητική ομάδα. Μπορεί να χάνει, αλλά παλεύει και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε κανέναν.

Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και πρέπει να είσαι προσηλωμένος στο πλάνο. Μην ξεχνάμε ότι, αν και βρισκόμαστε κοντά στην πρόκριση και στο Παγκόσμιο, τίποτα δεν έχει κριθεί. Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, ώστε να ανέβουμε ακόμη ψηλότερα».