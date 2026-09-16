Έριξε τους τίτλους τέλους από την εθνική Κολομβίας ο Χάμες Ροντρίγκες

Ο Χάμες Ροντρίγκες αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Κολομβίας, βάζοντας τέλος σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός φόρεσε τη φανέλα της «τρικολόρ» σε 131 αγώνες, έχοντας απολογισμό 31 γκολ, ενώ αποτελεί τον κορυφαίο πασέρ στην ιστορία της χώρας του.

Παράλληλα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση των σκόρερ όλων των εποχών της Κολομβίας, ενώ κατέχει και το ρεκόρ τερμάτων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Χάμες έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του κολομβιανού ποδοσφαίρου και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία της εθνικής ομάδας.

Πλέον, ο έμπειρος άσος θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο, συνεχίζοντας να αγωνίζεται για την Ατλέτικο Νασιονάλ.