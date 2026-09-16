Για μια νέα αρχή στο Europa League ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τη Γιαγκελόνια, για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Επανεκκίνηση από την Ευρώπη καλείται να κάνει απόψε (22:00, ANT1, Magenta Sport 2) ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενεί στη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Μετά από μια ταραγμένη εβδομάδα με την αλλαγή προπονητή, την ήττα από τον ΟΦΗ και τις αντιδράσεις των οπαδών, οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να εμφανιστούν συγκεντρωμένοι στον στόχο, που δεν είναι άλλος από το νικηφόρο ξεκίνημα.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχοντας κάποιες μέρες να δουλέψει με τους παίκτες του, καλείται να τους δώσει ένα αγωνιστικό πλάνο και να τους συσπειρώσει, προκειμένου ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί βελτιωμένος και πιο αποτελεσματικός κόντρα στη Γιαγκελόνια και να πάρει τη νίκη.

Τα προβλήματα δεν λείπουν για τους Πειραιώτες, καθώς δεν υπολογίζονται ο τιμωρημένος Φορτούνης και ο τραυματίας Γκουστάβο Σα. Αντίθετα στην αποστολή βρίσκονται οι Πιρόλα και Τσικίνιο.