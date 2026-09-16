Σε Λεωφόρο και Περιστέρι το ενδιαφέρον της 3ης στροφής

Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει η 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου, με τις τέσσερις να διεξάγονται σήμερα.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 4x4 και τη μοναξιά της κορυφής στη Super League, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη... δική του Λεωφόρο για να αντιμετωπίσει την τυπικά γηπεδούχο Κηφισιά. Οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν και προ ημερών, για το πρωτάθλημα, με τους «πράσινους» να κερδίζουν δύσκολα με 3-1 στο ΟΑΚΑ. Επίσης προ ημερών είχαν τεθεί αντιμέτωποι - και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, στο Περιστέρι - Ατρόμητος και ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν επικρατήσει, με ανατροπή στο σκορ, με 2-1 και έχουν ανεβασμένο ηθικό μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, από την άλλη, δεν πείθει μέχρι στιγμής, αλλά στο Κύπελλο ξεκίνησε με νίκη.

Η Μαρκό πηγαίνει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να παίξει με τον Άρη προέρχεται από το 2x2 στη Super League 2, ενώ η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έρχεται από δυο ήττες στα πρόσφατα ντέρμπι (5-0 από την ΑΕΚ και 2-0 από τον ΠΑΟΚ, αμφότερα εκτός έδρας).

Χωρίς νίκη στη Super League 2 μέχρι στιγμής η Νίκη Βόλου, με την πίεση στον Στέλιο Μαλεζά να αυξάνεται. Σε κακό χρονικά σημείο το ματς με τον Αστέρα Aktor στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, με τους Αρκάδες να παίρνουν τα πάνω τους μετά το 1-1 με την ΑΕΚ.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας:

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

15:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Αστέρας Aktor ΣΚΑΪ Hybrid

16:45 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Μαρκό ΣΚΑΪ Hybrid

17:45 «Απόστολος Νικολαΐδης», Κηφισιά – Παναθηναϊκός ΣΚΑΪ

20:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ OPEN

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

16:30 Δημοτικό Γήπεδο Νεαπόλεως, Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet ΣΚΑΪ Hybrid

17:45 «Allwyn Arena», ΑΕΚ – Πανσερραϊκός ΣΚΑΪ