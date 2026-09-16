Σε Λεωφόρο και Περιστέρι το ενδιαφέρον της 3ης στροφής

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 4x4 και τη μοναξιά της κορυφής στη Super League, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη... δική του Λεωφόρο για να αντιμετωπίσει την τυπικά γηπεδούχο Κηφισιά. Οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν και προ ημερών, για το πρωτάθλημα, με τους «πράσινους» να κερδίζουν δύσκολα με 3-1 στο ΟΑΚΑ. Επίσης προ ημερών είχαν τεθεί αντιμέτωποι - και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, στο Περιστέρι - Ατρόμητος και ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν επικρατήσει, με ανατροπή στο σκορ, με 2-1 και έχουν ανεβασμένο ηθικό μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, από την άλλη, δεν πείθει μέχρι στιγμής, αλλά στο Κύπελλο ξεκίνησε με νίκη.
Η Μαρκό πηγαίνει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να παίξει με τον Άρη προέρχεται από το 2x2 στη Super League 2, ενώ η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έρχεται από δυο ήττες στα πρόσφατα ντέρμπι (5-0 από την ΑΕΚ και 2-0 από τον ΠΑΟΚ, αμφότερα εκτός έδρας).
Χωρίς νίκη στη Super League 2 μέχρι στιγμής η Νίκη Βόλου, με την πίεση στον Στέλιο Μαλεζά να αυξάνεται. Σε κακό χρονικά σημείο το ματς με τον Αστέρα Aktor στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, με τους Αρκάδες να παίρνουν τα πάνω τους μετά το 1-1 με την ΑΕΚ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας:
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
15:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Αστέρας Aktor ΣΚΑΪ Hybrid
16:45 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Μαρκό ΣΚΑΪ Hybrid
17:45 «Απόστολος Νικολαΐδης», Κηφισιά – Παναθηναϊκός ΣΚΑΪ
20:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ OPEN
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
16:30 Δημοτικό Γήπεδο Νεαπόλεως, Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet ΣΚΑΪ Hybrid
17:45 «Allwyn Arena», ΑΕΚ – Πανσερραϊκός ΣΚΑΪ