Νίστρουπ, όπως Νιόπλιας: Τα μοναδικά αήττητα ξεκινήματα (stats)

Τι έχουν κάνει οι 20 τελευταίοι προπονητές του Παναθηναϊκού στους πρώτους 11 επίσημους αγώνες τους;

Οι αριθμοί είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις ψέματα, να διαστρεβλώσεις την εικόνα. Αυτό «λέει» το κλισέ και, επειδή έγινε κλισέ, τις περισσότερες φορές αποτυπώνει την πραγματικότητα. Ένα άλλο κλισέ «λέει» ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε μήλα και πορτοκάλια. Κοινώς, δεν μπορεί να βάζει κανείς στο ίδιο τσουβάλι πράγματα που δεν είναι ομοειδή και να προσπαθεί να βγάλει συμπεράσματα.

Η λίστα, πάντως, που έχει να κάνει με τα «ξεκινήματα» των τελευταίων 20 προπονητών που κάθισαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού (και «άντεξαν» περισσότερο από 11 επίσημους αγώνες, που έχει καταγράψει ως τώρα ο Τζέικομπ Νίστρουπ) έχει ιστορική σημασία, γι’ αυτό τη δημοσιεύουμε. Ο Δανός τεχνικός τρέχει αήττητο σερί 8-3-0 σ’ αυτή την πρώτη ενδεκάδα επίσημων αγώνων του με τον Παναθηναϊκό. Σκεφτήκαμε, λοιπόν, να «απομονώσουμε» την πρώτη ενδεκάδα όλων των προπονητών που έμειναν κάποιο διάστημα πάνω από δύο μήνες στον Παναθηναϊκό και φτάσαμε μέχρι τον Ιτζάκ Σουμ και την αρχή της σεζόν 2003-04.

Τι παρατηρούμε; Ότι ο Νίστρουπ είναι ο ένας από τους μόλις δύο «αήττητους» προπονητές σ’ αυτό τον αριθμό αγώνων εδώ και 23 χρόνια! Το αήττητο 8-3-0 που έχει ως τώρα ο Δανός το ξεπερνάει μόνο ο Νίκος Νιόπλιας στο δικό του ξεκίνημα και πρώτο δίμηνο, από τις αρχές Δεκεμβρίου 2009 μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2010. Δηλαδή την τελευταία σεζόν που ο Παναθηναϊκός αναδείχτηκε πρωταθλητής.

Ο Νιόπλιας είχε ρεκόρ 9-2-0 στην πρώτη 11άδα αγώνων του. Το μοναδικό του ευρωπαϊκό ματς σ’ αυτή την ενδεκάδα ήταν η νίκη επί της Ντινάμο Βουκουρεστίου για το Γιουρόπα Λιγκ, είχε επίσης δύο νίκες για το κύπελλο (Πιερικός και Καλλιθέα) και ρεκόρ 6-2-0 στα ματς πρωταθλήματος (οι ισοπαλίες με Άρη εκτός και ΑΕΚ εντός). Η πρώτη του ήττα στον πράσινο πάγκο έγινε στο… 12ο ματς, όταν ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στις 14/2/2010 εντός από την Καβάλα με 2-0.