Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Μάριους Μουαντιλματζί

Την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλματζί ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με το ντιλ να οριστικοποιείται λίγο πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου το βράδυ της Τρίτης.

Την επίθεση του Ολυμπιακού θα ενισχύσει ο Μάριους Μουαντιλματζί, καθώς αποκτήθηκε την ύστατη ώρα των μεταγραφών από τη Σάμσουνσπορ, έναντι 7+1 εκατ. ευρώ. Ο 28χρονος φορ από το Τσαντ προέρχεται από μια μεγάλη σεζόν στην Τουρκία, με 52 ματς, 23 γκολ και 7 ασίστ.

Ο Μάριους προορίζεται για αντικαταστάτης του άτυχου Ελ Κααμπί και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αλλά μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού Marius Mouandilmadji.

Γεννημένος στις 22 Ιανουαρίου 1998, ο διεθνής ποδοσφαιριστής από το Τσαντ αγωνιζόταν στην Samsunspor, με τη φανέλα της οποίας από το 2023 έκανε 119 συμμετοχές, έχοντας 44 γκολ και 13 ασίστ.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 πέτυχε 23 γκολ σε 52 ματς, εκ των οποίων τα δέκα στην τουρκική Super Lig και τα οκτώ στο Conference League, ενώ εφέτος σκόραρε μία φορά σε δύο παιχνίδια πρωταθλήματος της Samsunspor.

Προτού συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, έπαιξε στο Βέλγιο για λογαριασμό της RFC Seraing (62 συμμετοχές, 14 γκολ, 3 ασίστ), αλλά και στην Πορτογαλία σε Porto και Desportivo Aves.

Ο νέος κυνηγός της ομάδας μας είναι 26 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Τσαντ και έχει σημειώσει τέσσερα γκολ.

Marius, καλώς όρισες στον Θρύλο!