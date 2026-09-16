Πρεμιέρα απόψε γεμάτη δράση για τη League Phase

Ξεκινάει απόψε η πρεμιέρα για τη League Phase του Europa League με 36 ομάδες να ρίχνονται στη... μάχη.

Αυτή την εβδομάδα 36 ομάδες ξεκινάνε τη διαδρομή τους στη League Phase του Europa League 2026/27, στην 56η συνολικά σεζόν της διοργάνωσης και 18η από τότε που μετονομάστηκε από Κύπελλο UEFA σε UEFA Europa League.

Εννέα αγώνες (16/9), και ισάριθμοι την Πέμπτη (17/9), συνθέτουν το παζλ της 1ης αγωνιστικής του δρόμου θα καταλήξει στις 26 Μαΐου 2027 στη Φρανκφούρτη.

Αίγλη από τις πρωταθλήτριες Ευρώπης

Η παρουσία των, Μίλαν, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Σέλτικ και Μαρσέιγ -όλες τους πρώην πρωταθλήτριες Ευρώπης- προσδίδουν δίχως άλλο ακόμη μεγαλύτερη αίγλη στη League Phase της διοργάνωσης, ωστόσο το πάθος αναμένεται να ξεχειλίζει από το πρώτο κιόλας βήμα της.

Η Μίλαν κέρδισε την Μπενφίκα στους τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1963 και το 1990, και ο πρώην μέσος των «Αετών», Ρούμπεν Αμορίμ, καλείται πλέον να διασφαλίσει ότι η ομάδα της Serie A θα διατηρήσει το αήττητο σερί της απέναντι στους φιλοξενούμενους (4 νίκες, 2 ισοπαλίες).



Αφού αποκλείστηκε οριακά από τη ΛΑΣΚ στην παράταση των Play offs του Champions League, η Σέλτικ του Μάρτιν Ο' Νιλ έχει δύσκολο έργο στην 1η αγωνιστική απέναντι στην πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, Φερεντσβάρος, η οποία προέρχεται από δύο εξαιρετικές σεζόν υπό την καθοδήγηση του παλιού παίκτη της ομάδας, Ρόμπι Κιν.

Ο Βιντσέντζο Ιταλιάνο οδήγησε τη Φιορεντίνα σε δύο τελικούς του Conference League και θέτει υψηλούς στόχους στη νέα του θέση στη Μπεσίκτας, αλλά δεν αναμένει εύκολο ξεκίνημα απέναντι στη Μαρσέιγ, η οποία προσπαθεί να βρει τα πατήματά της υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή, Μπρούνο Ζενεσιό.

Η επιστροφή της Σάντερλαντ

Η Σάντερλαντ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά μετά 53 χρόνια το 1973 και, στα χαρτιά, έχει μια καλή ευκαιρία για θετικό ξεκίνημα στο «Stadium of Light»· αφού η φιλοξενούμενη Άλκμααρ έχει ηττηθεί και στις 11 προηγούμενες αναμετρήσεις της στην Αγγλία, αν και έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη νέα σεζόν.

Έξι «σταχτοπούτες»

Έξι ομάδες (Μπόρνμουθ, Αραράτ-Αρμενία, Λίλεστρεμ, ΟΦΗ, Τορεένσε και Σάντερλαντ) κάνουν το ντεμπούτο τους στη League Phase κατά την 1η αγωνιστική, με συνολικά 22 χώρες να εκπροσωπούνται στο φετινό Europa League.

Η Μπόρνμουθ στο επίκεντρο

Με έδρα μια κομψή παραθαλάσσια πόλη στη νότια ακτή της Αγγλίας, η Μπόρνμουθ ή διαφορετικά οι «Cherries» (Κεράσια) κάνουν το ευρωπαϊκό τους ντεμπούτο στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 1η αγωνιστική, έχοντας προκριθεί απευθείας στη League Phase χάρη στην έκτη θέση που κατέλαβαν στην Premier League , επίτευγμα που χάρισε στον προπονητή Αντόνι Ιραόλα τη μετακίνησή του στη Λίβερπουλ. Ο έμπειρος Γερμανός τεχνικός Μάρκο Ρόζε θα ηγηθεί της ευρωπαϊκής τους προσπάθειας, με τον μέσο Άλεξ Σκοτ να δηλώνει: «Θα είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά μια πρόκληση για την οποία είμαστε όλοι έτοιμοι».

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων Opta, η Μπόρνμουθ είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Τα χρήματα

Η UEFA συνολικά θα διανείμει 3,317 δισεκατομμύρια ευρώ στους συλλόγους της, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026/27, με εκατ. ευρώ να διακυβεύονται με βάση τη συμμετοχή, τα αποτελέσματα και την τελική βαθμολογία.

Το Europa League θα διανείμει 565 εκατ. ευρώ στους συμμετέχοντες. Κάθε ομάδα λαμβάνει εγγυημένα 4,31 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της στη φάση των ομίλων, με 450.000 ευρώ για τη νίκη και 150.000 ευρώ για την ισοπαλία. Επιπλέον, θα υπάρχουν 300.000 ευρώ για την πρόκριση στα P Play offs, 1,75 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στη φάση των 16, 2,5 εκατ. ευρώ για τα προημιτελικά, 4,2 εκατ. ευρώ για τα ημιτελικά, 7 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στον τελικό και 6 εκατ. ευρώ για τον πρωταθλητή.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της league phase του Europa League:

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου Ομόνοια (Κύπρος)- Θέλτα (Ισπανία) 19:45 Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 19:45 Λεβερκούζεν (Γερμανία)- Τσέλιε (Σλοβενία) 22:00 Μίλαν (Ιταλία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00 Ολυμπιακός (Ελλάδα) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 22:00 Άντερλεχτ (Βέλγιο)- Λιόν (Γαλλία) 22:00 Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)- Ρεν (Γαλλία) 22:00 Σάντερλαντ (Αγγλία)- Άλκμααρ (Ολλανδία) 22:00

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)- Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 22:00

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

ΟΦΗ (Ελλάδα) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 19:45

Λέφσκι Σόφιας(Βουλγαρία)- Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 19:45

Γιουβέντους (Ιταλία)- Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 22:00

Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)- Μπόρνμουθ (Αγγλία) 22:00

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00

Σέλτικ (Σκωτία)- Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 22:00

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)- Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 22:00

Μπεσίκτας (Τουρκία)- Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00

Λίλεστρομ (Νορβηγία)- Τορένσε (Πορτογαλία) 22:00

Οι ημερομηνίες του Europa League 2026/27

Κληρώσεις Αγώνες

League Phase 28 Αυγούστου 16 Σεπτεμβρίου- 28 Ιανουαρίου 2027

Νοκ άουτ Playoffs 29 Ιανουαρίου 18&25 Φεβρουαρίου

Φάση των "16" 26 Φεβρουαρίου 11&18 Μαρτίου

Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 8&15 Απριλίου

Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 29 Απριλίου & 6 Μαΐου

Τελικός - 26 Μαΐου 2027 (Φρανκφούρτη)