Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανοικτό το ενδεχόμενο να επανέλθει για τον Έντρικ

Ανοιχτό είναι το σενάριο να επανέλθει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την περίπτωση του Έντρικ, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης επανεξετάσει την αγωνιστική του κατάσταση τον Ιανουάριο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να επαναφέρει το ενδιαφέρον της για τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντρικ, όταν η αγωνιστική κατάσταση του παίκτη επανεξεταστεί τον Ιανουάριο από τους «μερένχες».

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έδειξαν ενδιαφέρον για τον 20χρονο Βραζιλιάνο αυτό το καλοκαίρι, μετά από επαφές που έγιναν από την πλευρά του παίκτη και τους μεσάζοντες που τον εκπροσωπούν.

Παράλληλα, μια νέα παραχώρηση με τη μορφή δανεισμού θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή για τον Έντρικ, όταν επανεξεταστεί το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης από τον Ζοσέ Μουρίνιο.