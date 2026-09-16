Η στιγμή που περνούν χειροπέδες στον Ραχίμ Στέρλινγκ για επικίνδυνη οδήγηση (vid)

Η στιγμή που η αστυνομία σταματάει τον Ραχίμ Στέρλινγκ για επικίνδυνη οδήγηση με τη Lamborghini του.

Βίντεο από κάμερα αστυνομικού καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης του Ραχίμ Στέρλινγκ για επικίνδυνη οδήγηση. Στο υλικό περιλαμβάνονται και πλάνα από την κάμερα του οχήματός του, μετά την παραδοχή του ότι οδηγούσε επικίνδυνα μια Lamborghini πριν από τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο.

Ο 31χρονος Άγγλος εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Μπέσινγκστοουκ και αποδέχθηκε τρεις κατηγορίες, αφού προηγουμένως παρουσιάστηκαν τα στοιχεία για την επικίνδυνη οδήγησή του, εισπνέοντας το υποξείδιο από μπαλόνια, προτού τελικά τρακάρει το αυτοκίνητό του, αξίας 270.000 λιρών.

Στον Στέρλινγκ επιβλήθηκε στέρηση της άδειας οδήγησης και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τις 25 Νοεμβρίου, οπότε και θα καθοριστεί η ποινή του ή η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε ανώτερο δικαστήριο.