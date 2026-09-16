Το «βλέμμα» της Κ19 του ΠΑΟΚ στη Βοσνία - Πρώτο... σκέλος για Ζρίνσκι και Λίνκολν

Το πρώτο παιχνίδι μεταξύ της Ζρίνσκι Μόσταρ και της Λίνκολν διεξάγεται σήμερα (16/9 19:00) στη Βοσνία, με τον ΠΑΟΚ να... περιμένει αντίπαλο.

Το Domestic Path του φετινού Youth League ξεκινά. Mαζί του και το «ταξίδι» του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση. Οι νταμπλούχοι περιμένουν τον αντίπαλό τους στον 2ο γύρο των προκριματικών, καθώς θα ταξιδέψουν είτε στη Βοσνία είτε στο μακρινό Γιβραλτάρ.

Σήμερα (16/9 19:00) στο Μόσταρ της Βοσνίας διεξάγεται το πρώτο... ημίχρονο της μονομαχίας μεταξύ της Ζρίνσκι και της Λίνκολν, με τους γηπεδούχους να είναι το ξεκάθαρο φαβορί.

Η ρεβάνς του Γιβραλτάρ έχει οριστεί για τις 13 Οκτωβρίου στις 19:00, με τον νικητή να εξασφαλίζει τη θέση του στο Round 2, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Ομάρ Ελ Καντουρί.

Υπενθυμίζεται πως, ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και μία εβδομάδα αργότερα (4/11) ο επαναληπτικός σε Βοσνία ή Γιβραλτάρ.

Σε περίπτωση που οι ασπρόμαυροι προκριθούν στον 3ο γύρο των προκριματικών του Domestic Champions Path, θα αντιμετωπίσουν είτε την Χόφενχαϊμ, είτε μία εκ των Σάντα Κολόμα - Στρούμιτσα, με τους Γερμανούς να είναι προφανώς το ξεκάθαρο φαβορί. Οι αγώνες του 3ου γύρου θα διεξαχθούν στις 25 Νοεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου αντίστοιχα, με τον ΠΑΟΚ -σε περίπτωση πρόκρισης- να δίνει αυτή τη φορά τη ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη.