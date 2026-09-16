Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Φριντζόν

Ο Ρώσος άσος σε ηλικία 40 ετών αποφάσισε να σταματήσει το μπάσκετ, όπως γνωστοποίησε η VTB United League.
Ο Φριντζόν την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ντέσνα Μπριάνσκ, ενώ έχει παίξει και στην ΤΣΣΚΑ, έχοντας κατακτήσει την Euroleague το 2016 και μετρώντας ακόμα 7 τίτλους στην VTB United League (2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022) και ένα Eurocup (2012).
Επιπλέον είχε κατακτήσει την τρίτη θέση με τη Ρωσία στο Euroabasket του 2011.
Vitaly Fridzon officially announced his retirement— VTB United League (@VTBUL) September 16, 2026
▪️7 times VTB Champion
▪️4 times All-Star
▪️MVP VTB Final four 2011
▪️MVP 2021 All Star Game
▪️Recordman for points scored in a single ASG (57 pts in 2021)
▪️2 times Three Pts Contest Winner
▪️VTB Hall of Famer
A true legend pic.twitter.com/4SP8OyvxEp