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Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Φριντζόν

Μπάσκετ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Τίτλοι τέλους στην καριέρα του Βιτάλι Φριντζόν, που ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Ρώσος άσος σε ηλικία 40 ετών αποφάσισε να σταματήσει το μπάσκετ, όπως γνωστοποίησε η VTB United League.

Ο Φριντζόν την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ντέσνα Μπριάνσκ, ενώ έχει παίξει και στην ΤΣΣΚΑ, έχοντας κατακτήσει την Euroleague το 2016 και μετρώντας ακόμα 7 τίτλους στην VTB United League (2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022) και ένα Eurocup (2012).

Επιπλέον είχε κατακτήσει την τρίτη θέση με τη Ρωσία στο Euroabasket του 2011.

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Φριντζόν