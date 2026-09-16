Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Φριντζόν

Τίτλοι τέλους στην καριέρα του Βιτάλι Φριντζόν, που ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Ρώσος άσος σε ηλικία 40 ετών αποφάσισε να σταματήσει το μπάσκετ, όπως γνωστοποίησε η VTB United League.

Ο Φριντζόν την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ντέσνα Μπριάνσκ, ενώ έχει παίξει και στην ΤΣΣΚΑ, έχοντας κατακτήσει την Euroleague το 2016 και μετρώντας ακόμα 7 τίτλους στην VTB United League (2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022) και ένα Eurocup (2012).

Επιπλέον είχε κατακτήσει την τρίτη θέση με τη Ρωσία στο Euroabasket του 2011.