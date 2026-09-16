ΑΕΚ: Κορυφαίος για τον Αύγουστο στη Stoiximan Super League ο Μαρίν

Ο Ραζβάν Μαρίν αναδείχτηκε Stoiximan Player of the Month για τον Αύγουστο.

Πολύ δυνατά ξεκίνησε τη σεζόν ο Ραζβάν Μαρίν και αναδείχτηκε Stoiximan Player of the Month για τον Αύγουστο στη σχετική ψηφοφορία της Λίγκας. Ο Ρουμάνος μέσος της ΑΕΚ μοίρασε τρεις ασίστ στα πρώτα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος, ενώ συνολικά φέτος μετρά ήδη 3 γκολ και 4 ασίστ.

Προ ημερών είχε αναδειχτεί κορυφαίος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής για τον Αύγουστο και σε ψηφοφορία της ομοσπονδίας της χώρας του.

Αναλυτικά:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Month του Αυγούστου:

1/ Ρ. Μαρίν 53,2%

2/ Ζ. Σίλβα 18,16%

3/ Φαμπιάνο 12,69%

4/ Γ. Γκράναθ 9,31%

5/ Δ. Πέλκας 6,64%