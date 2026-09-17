Απρόοπτο με τον Μοντέρο: Πρόβλημα με την visa του - Ταξιδεύει μόνος του για Άμπου Ντάμπι

Ο Γιαν Μοντέρο αντιμετώπισε πρόβλημα με τη visa του και ταξίδεψε σε δεύτερο χρόνο από την υπόλοιπη αποστολή του Ολυμπιακού για το Άμπου Ντάμπι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού έχει καταλύσει από το βράδυ της Τετάρτης (16/9) στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup της Euroleague (18-19/9)

Ωστόσο ο Γιαν Μοντέρο δεν ακολούθησε την υπόλοιπη αποστολή. Ο λόγος είναι ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με τη visa του, με αποτέλεσμα να ταξιδέψει σε δεύτερο χρόνο για το Άμπου Ντάμπι.

Ο Δομινικανός άσος έχασε την σημερινή προπόνηση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ωστόσο θα ενταχθεί τις επόμενες ώρες με την υπόλοιπη ομάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του EuroLeague Super Cup:

18 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)

Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

19 Σεπτεμβρίου