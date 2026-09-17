Οι οδηγίες της ΠΑΕ ΟΦΗ για τον αποψινό αγώνα κόντρα στη Χόφενχαϊμ

Ο ΟΦΗ ενημέρωσε τους φιλάθλους του σχετικά με τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν στον αποψινό αγώνα κόντρα στη Χόφενχαϊμ στο «Παγκρήτιο Στάδιο», ενόψει της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Μεγάλη μέρα για τον ΟΦΗ, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να υποδέχεται στις 19:45 τη Χόφενχαϊμ στο «Παγκρήτιο Στάδιο» στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Με αφορμή το σπουδαίο αυτό ματς, η κρητική ΠΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας, εξηγώντας στον κόσμο τους τι θα δεν θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να μην μπλέξουν ούτε εκείνοι, αλλά ούτε και ο «όμιλος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

Η μεγάλη ημέρα έφτασε! Η ομάδα μας συμμετέχει για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και απόψε στις 19:45 κόντρα στην TSG Hoffenheim θα πρέπει ΟΛΟΙ να σταθούμε στο πλευρό της, δίνοντας όμως ΜΕΓΑΛΗ προσοχή στις απαιτήσεις της UEFA.

Δίνουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές ΜΟΝΟ με τη φωνή και τα συνθήματά μας! Προστατεύουμε τον ΟΦΗ και την έδρα μας, ενόψει των αγώνων που ακολουθούν.

⚠️ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ρίψη αντικειμένων, το άναμμα πυρσών και καπνογόνων, η χρήση λέιζερ, η ρίψη φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και γενικά οποιασδήποτε εύφλεκτης ύλης στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι σκάλες, οι χώροι διέλευσης και οι διάδρομοι εντός των θυρών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται.

⚠️ Επίσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ τα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό και πολιτικό περιεχόμενο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων και προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ταλαιπωρία και η καθυστέρηση κατά την είσοδο σας στο γήπεδο, παρακαλούμε θερμά να προσέλθετε ΕΓΚΑΙΡΑ. Οι θύρες ανοίγουν στις 17:15.

Γραφείο εξυπηρέτησης φιλάθλων ΟΦΗ

Σήμερα (17/9) η εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας θα γίνεται από το Help desk, που θα βρίσκεται στη νότιαπλευρά του Παγκρήτιου Σταδίου (έξω από την Θύρα 17) από τις 11:00 ως τις 19:00.