Μπαπέ: «Θέλω πολύ η Χρυσή Μπάλα να γυρίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ εξέφρασε την επιθυμία του να γυρίσει η Χρυσή Μπάλα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ώστε να επιστρέψει την αγάπη που έχει δεχθεί από τους φιλάθλους της «βασίλισσας».

Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι ένας από τους 30 υποψήφιους για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας και ένας από τους τέσσερις που αγωνίζονται στη Ρεάλ Μαδρίτης, μαζί με τους Τζουντ Μπέλιγχαμ, Μαρκ Κουκουρέγια και Βινίσιους Τζούνιορ.

Με αφορμή λοιπόν τη δυνατή παρουσία των παικτών της Ρεάλ για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, ο Γάλλος επιθετικός τόνισε το πόσο σημαντικό θα ήταν, το βραβείο αυτό να επιστρέψει στους «μερένχες», ώστε να επιστραφεί η τόση αγάπη που έχουν λάβει από τους φιλάθλους.

Αναλυτικά τα λόγια του Μπαπέ στην «Diario As»:

«Θέλω πραγματικά η Χρυσή Μπάλα να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης».

«Πρέπει να επιστρέψει στο Μπερναμπέου, στους «Μαδριδίστας», να γυρίσει για όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσει κάτι για το οποίο να ενθουσιαστούν. Το αξίζουν περισσότερο από τον καθένα».