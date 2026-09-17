Μπέκαμ: «Ο Μέσι αξίζει τη Χρυσή Μπάλα»

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δήλωσε ότι ο Λιονέλ Μέσι αξίζει να είναι ο νικητής της φετινής Χρυσής Μπάλας.

Ο Λιονέλ Μέσι αξίζει να κερδίσει τη φετινή «Χρυσή Μπάλα», σύμφωνα με τον συνιδιοκτήτη της Ίντερ Μαϊάμι και πρώην αρχηγό της εθνικής Αγγλίας, Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο 39χρονος Αργεντινός θρύλος, ο οποίος έχει κατακτήσει οκτώ φορές το κορυφαίο βραβείο και περιλαμβάνεται στη λίστα των 30 υποψηφίων για το 2026, πέτυχε το 100ό του γκολ με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

«Όταν τον βλέπεις να κάνει τέτοια πράγματα, όταν βλέπεις την πορεία που είχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν υπάρχει άλλος παίκτης στα 39 του που να το κάνει αυτό, και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο», δήλωσε ο Μπέκαμ. «Άξιζε να συμπεριληφθεί στους υποψήφιους για τη Χρυσή Μπάλα. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να την κερδίσει», πρόσθεσε.