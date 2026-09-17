ΠΑΟΚ: Στην Εθνική Κροατίας με... αστερίσκο ο Γιάκιτς (pic)

Στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας βρίσκεται ο Κριστιάν Γιάκιτς, που συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους «stand by players» - Τι σημαίνει αυτό για τον χαφ του ΠΑΟΚ.

Μετά τις κλήσεις των Σιμόν Μπάνζα και Τάχα Άλι σε ΛΔ Κονγκό και Σουηδία αντίστοιχα, μία ακόμα κλήση για παίκτη του ΠΑΟΚ ήρθε αυτή τη φορά με... αστερίσκο.

Ο λόγος για τον Κριστιάν Γιάκιτς, ο οποίος βρίσκεται στους «εκλεκτούς» του Σλάβεν Μπίλιτς, παρ' όλα αυτά συμπληρώνει τη λίστα με τους stand by players.

Τι σημαίνει αυτό; Αν κάποιος παίκτης από τις βασικές κλήσεις δεν μπορέσει τελικά να δώσει το παρών, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας θα προχωρήσει σε αντικατάσταση. Στην εν λόγω λίστα βρίσκεται και ο χαφ-εξτρέμ της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγιερ.

Μένει να δούμε αν ο Κριστιάν Γιάκιτς βρεθεί στην πατρίδα του τις ερχόμενες μέρες ή θα παραμείνει... stand by στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.

Η Εθνική Κροατίας θα συγκεντρωθεί στο Ζάγκρεμπ στις 21 Σεπτεμβρίου και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για τη Ριέκα, όπου θα προετοιμαστεί για τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια της: απέναντι στην Τσεχία στην Πράγα στις 26 Σεπτεμβρίου, την Ισπανία στη Σεβίλλη στις 29 Σεπτεμβρίου, την Αγγλία στη Ριέκα στις 3 Οκτωβρίου και την Ισπανία στο Σπλιτ στις 6 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Σλάβεν Μπίλιτς:

Τερματοφύλακες: Ντόμινικ Λιβάκοβιτς (Μπαρτσελόνα), Ντόμινικ Κοτάρσκι (Ντιναμό), Ίβορ Πάντουρ (Ρέιντζερς).

Αμυντικοί: Γιόσκο Γκβάρντιολ (Μάντσεστερ Σίτι), Γιόσιπ Γιουράνοβιτς (Ουνιόν Βερολίνου), Γιόσιπ Σούταλο (Λάτσιο), Γιόσιπ Στάνισιτς (Μπάγερν), Μάρτιν Έρλιτς (Μίντιλαντ), Λούκα Βούσκοβιτς (Μπράιτον), Ιβάν Σμόλτσιτς (Κόμο).

Μέσοι: Λούκα Μόντριτς (Μίλαν), Ματέο Κόβατσιτς (Μάντσεστερ Σίτι), Μάριο Πάσαλιτς (Αταλάντα), Νίκολα Βλάσιτς (Τορίνο), Μάρτιν Μπατούρινα (Κόμο), Λούκα Σούτσιτς (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Πέταρ Σούτσιτς (Ίντερ), Γιόσιπ Μίσιτς (Ντιναμό).

Επιθετικοί: Ιβάν Πέρισιτς (Αϊντχόφεν), Αντρέι Κράμαριτς (Χόφενχαϊμ), Άντε Μπούντιμιρ (Οσασούνα), Μάρκο Πάσαλιτς (Ορλάντο Σίτι), Πέταρ Μούσα (Ντάλας), Ίγκορ Ματάνοβιτς (Φράιμπουργκ), Φράνιο Ιβάνοβιτς (Λανς), Ντιόν Ντρένα Μπέλιο (Ντιναμό).

Αναπληρωματικοί: Λόβρο Μάγερ (ΑΕΚ), Μαρίν Πόνγκρατσιτς (Φιορεντίνα), Κρίστιαν Γιάκιτς (ΠΑΟΚ), Νίκολα Μόρο (Μπολόνια), Τόνι Φρουκ (Ριέκα), Κάρλο Λέτιτσα (Λουκέρνη), Λούκα Στόικοβιτς (Ντιναμό).

Μετά τις κλήσεις των Σιμόν Μπάνζα και Τάχα Άλι σε ΛΔ Κονγκό και Σουηδία αντίστοιχα, μία ακόμα κλήση για παίκτη του ΠΑΟΚ ήρθε αυτή τη φορά με... αστερίσκο. Ο λόγος για τον Κριστιάν Γιάκιτς, ο οποίος βρίσκεται στους «εκλεκτούς» του Σλάβεν Μπίλιτς, παρ' όλα αυτά συμπληρώνει τη λίστα με τους stand by players. Τι σημαίνει αυτό; Αν κάποιος παίκτης από τις βασικές κλήσεις δεν μπορέσει τελικά να δώσει το παρών, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας θα προχωρήσει σε αντικατάσταση. Στην εν λόγω λίστα βρίσκεται και ο χαφ-εξτρέμ της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγιερ. Μένει να δούμε αν ο Κριστιάν Γιάκιτς βρεθεί στην πατρίδα του τις ερχόμενες μέρες ή θα παραμείνει... stand by στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Η Εθνική Κροατίας θα συγκεντρωθεί στο Ζάγκρεμπ στις 21 Σεπτεμβρίου και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για τη Ριέκα, όπου θα προετοιμαστεί για τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια της: απέναντι στην Τσεχία στην Πράγα στις 26 Σεπτεμβρίου, την Ισπανία στη Σεβίλλη στις 29 Σεπτεμβρίου, την Αγγλία στη Ριέκα στις 3 Οκτωβρίου και την Ισπανία στο Σπλιτ στις 6 Οκτωβρίου. Αναλυτικά οι κλήσεις του Σλάβεν Μπίλιτς: Τερματοφύλακες: Ντόμινικ Λιβάκοβιτς (Μπαρτσελόνα), Ντόμινικ Κοτάρσκι (Ντιναμό), Ίβορ Πάντουρ (Ρέιντζερς). Αμυντικοί: Γιόσκο Γκβάρντιολ (Μάντσεστερ Σίτι), Γιόσιπ Γιουράνοβιτς (Ουνιόν Βερολίνου), Γιόσιπ Σούταλο (Λάτσιο), Γιόσιπ Στάνισιτς (Μπάγερν), Μάρτιν Έρλιτς (Μίντιλαντ), Λούκα Βούσκοβιτς (Μπράιτον), Ιβάν Σμόλτσιτς (Κόμο). Μέσοι: Λούκα Μόντριτς (Μίλαν), Ματέο Κόβατσιτς (Μάντσεστερ Σίτι), Μάριο Πάσαλιτς (Αταλάντα), Νίκολα Βλάσιτς (Τορίνο), Μάρτιν Μπατούρινα (Κόμο), Λούκα Σούτσιτς (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Πέταρ Σούτσιτς (Ίντερ), Γιόσιπ Μίσιτς (Ντιναμό). Επιθετικοί: Ιβάν Πέρισιτς (Αϊντχόφεν), Αντρέι Κράμαριτς (Χόφενχαϊμ), Άντε Μπούντιμιρ (Οσασούνα), Μάρκο Πάσαλιτς (Ορλάντο Σίτι), Πέταρ Μούσα (Ντάλας), Ίγκορ Ματάνοβιτς (Φράιμπουργκ), Φράνιο Ιβάνοβιτς (Λανς), Ντιόν Ντρένα Μπέλιο (Ντιναμό). Αναπληρωματικοί: Λόβρο Μάγερ (ΑΕΚ), Μαρίν Πόνγκρατσιτς (Φιορεντίνα), Κρίστιαν Γιάκιτς (ΠΑΟΚ), Νίκολα Μόρο (Μπολόνια), Τόνι Φρουκ (Ριέκα), Κάρλο Λέτιτσα (Λουκέρνη), Λούκα Στόικοβιτς (Ντιναμό).