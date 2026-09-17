Σλούκας: «Ευεργέτης και οραματιστής της Παναθηναϊκής ιδέας ο Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Κώστας Σλούκας τίμησε τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου και μίλησε για τον Παναθηναϊκό Aktor της νέας σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου για το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»:

«Μιλάμε για τον κ. Γιαννακόπουλο, πολύ μεγάλο διοικητικό ηγέτη. Από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Ευεργέτης και οραματιστής της Παναθηναϊκής ιδέας. Έχει αφήσει πολύ μεγάλη παρακαταθήκη στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Την πρώτη φορά που αγωνίστηκα εδώ ήταν σε τελείως διαφορετικό γήπεδο, το παλιό ΟΑΚΑ. Αυτή τη στιγμή θα αγωνιστούμε σε ένα καινούργιο ΟΑΚΑ, που δείχνει ότι ο οργανισμός του Παναθηναϊκού είναι στον σωστό δρόμο και κάνει βήματα προς τα μπροστά. Είναι τα τελευταία φιλικά, θα δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Εύχομαι υγεία και καλή χρονιά»