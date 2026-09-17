Προπονείται με τους Νικς ο Βίνσεντ

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ βρίσκεται στο προπονητικό καμπ των Νιου Γιορκ Νικς και θα διεκδικήσει μία θέση στο ρόστερ των πρωταθλητών.

Οι Νιου Γιορκ Νικς συνεχίζουν να ψάχνουν στην αγορά και φαίνεται πως έχουν ξεχωρίσει τον Γκέιμπ Βίνσεντ. Ο Ίαν Μπέγκλεϊ αναφέρει πως ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκεται στο προπονητικό καμπ των πρωταθλητών και θα διεκδικήσει μία θέση στο ρόστερ τους.

Ο 30χρονος πέρασε τις τελευταίες 2.5 σεζόν στους «Λιμνανθρώπους» και πέρσι έγινε trade στους Ατλάντα Χοκς. Σε 53 σεζόν την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε κατά μέσο όρο 4,4 πόντους, 1,4 ασίστ και 1 ριμπάουντ, ενώ εκτέλεσε με 34,1% από το τρίποντο.