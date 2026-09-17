Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Δεύτερο τέρμα ο Αλεξίου, όγδοο γκολ η ΑΕΚ! (vid) 17-09-2026 19:32 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Πανσερραϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αλεξίου άνοιξε το σκορ στο χορταστικό απόγευμα της ΑΕΚ και ίσως και να το κλείσει στη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς σημείωσε το 8-0 για την ΑΕΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό. Δείτε εδώ το γκολ: Παλεύει να πάρει το κέντρο και χάνει στα δεξιά: Ο διπλός φόβος της Νέας Δημοκρατίας instanews.gr Πιο νωρίς φέτος η αλλαγή ώρας: Η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω menshouse.gr H «αγαπημένη» του Τσίπρα: Προανήγγειλε την ένταξή της στην ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Βρες την πρωτεύουσα της χώρας: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας ετοιμάσου για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Εκτός από τον Ουναΐ ο ΠΑΟ έχει άλλον έναν παικταρά menshouse.gr Ο... Ρουμάνος Κριστιάνο που θα έκανε μεταγραφή 50 εκατομμύριων έρχεται στα 23 του στο Λεβαδειακό! menshouse.gr Δεύτερο τέρμα ο Αλεξίου, όγδοο γκολ η ΑΕΚ! (vid) SHARE