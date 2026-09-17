Δεύτερο τέρμα ο Αλεξίου, όγδοο γκολ η ΑΕΚ! (vid)

Ο Αλεξίου άνοιξε το σκορ στο χορταστικό απόγευμα της ΑΕΚ και ίσως και να το κλείσει στη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς σημείωσε το 8-0 για την ΑΕΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Δείτε εδώ το γκολ: