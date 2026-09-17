Ο Νίκολιτς ανακοίνωσε ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει αναβολή για το ματς με τον Ατρόμητο

Την αναβολή της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο θα ζητήσει η ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Αναβολή της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League θα ζητήσει η Ένωση.

Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν αυτός που ανακοίνωσε αυτή την απόφαση της Ένωσης και ο λόγος είναι το επιβαρυμένο πρόγραμμα που θα έχει η ομάδα του εκείνο το διάστημα.

Αναλυτικά, μετά την επιστροφή από την διακοπή για τις Εθνικές, η ΑΕΚ έχει να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στις 10 Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τέσσερις μέρες μετά οι «κιτρινόμαυροι» έχουν Champions League (14/10) κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο. Έπειτα, στις 17 Οκτωβρίου έχει οριστεί η αναμέτρηση της Ένωσης κόντρα στον Ατρόμητο και στις 20 του ίδιου μήνα αντιμετωπίζει την Σίτι στο Μάντσεστερ.

Έτσι, στην ΑΕΚ αποφάσισαν να αιτηθούν αναβολή της αναμέτρησης με τους Περιστεριώτες, όπως δικαιούνται άλλωστε να το κάνουν λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ώστε η ομάδα να συγκεντρωθεί στις δύο μεγάλες αναμετρήσεις του Champions League.