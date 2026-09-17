Στοπ από αστυνομία και Βρούτση στους φιλάθλους του Ηρακλή

Μπορεί οι δύο ομάδες να τα είχαν βρει μεταξύ τους, ωστόσο ο Γιάννης Βρούτσης απαγόρευσε την μετακίνηση οπαδών του Ηρακλή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το ματς με τον Άρη.

Επισημοποιήθηκε με απόφαση του Γιάννη Βρούτση η απαγόρευση της παρουσίας φιλάθλων του Ηρακλή στον αγώνα με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», παρά την περί του αντιθέτου συμφωνία των δύο ομάδων.

Με έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης που να απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) καθώς και την διάθεση εισιτηρίων σε αυτούς.

Στη συνέχεια ο αρμόδιος για τον αθλητισμό αναπληρωτής υπουργός αποφάσισε "την αποδοχή της εισήγησης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 5ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2026 – 2027, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ – Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», που θα διεξαχθεί το Σάββατο 19-09-2026 και ώρα 19:30, στο γήπεδο ΚΛ. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.".