Όλα όσα ειπώθηκαν στην ΣΤ του 8ου «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Οι ιστορίες και το ερώτημα του DPG σε Ομπράντοβιτς

Η συνέντευξη Τύπου του 8ου «Παύλος Γιαννακόπουλος» ολοκληρώθηκε με την ιστορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αλλά και το ερώτημά του στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ξεχωρίζουν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Καλησπέρα, σε όλους υγεία, αγάπη. Καλή σεζόν να έχουμε, μακριά από τραυματισμούς. Να πετύχουν οι ομάδες τους στόχους τους, οι φίλαθλοι να χαρούν τους αγώνες. Είναι το 8ο τουρνουά. Να ευχαριστήσω τις τρεις ομάδες που αμέσως ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και ήρθα να δουν τις ομάδες μας, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αλλά πάνω από όλα να τιμήσουμε τον Παύλο. Άκουσα ο Παύλος έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια. Δεν έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια, 8 χρόνια είμαστε εδώ και τον τιμάμε μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου αυτές τις δύο μέρες. Όλους τους υπόλοιπους αγώνες είναι πάνω με τον Θανάση και τους βλέπει. Φέτος μπορεί να είναι το 8ο, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι η πρώτη φορά, σε όλα είναι εδώ αποδεχόμενος πρώτος στην πρόσκληση, σαν προπονητής του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο. Αυτό δίνει έξτρα συναισθηματικό λόγο να μας μείνει χαραγμένο. Πέρσι είπαμε πως μπορεί να γίνει στην Κίνα, δεν έγινε. Καλύτερα εδώ, να το παρακολουθήσουμε και όλα. Χρόνια μπροστά, υγεία να έχουμε να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι, να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος, εκατομμύρια αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, που έχει βρεθεί ένας άνθρωπος έτοιμος να επενδύσει, να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλη ομάδα, όπως είναι και όπως ήταν. Βλέπουμε τον Άρη να δυναμώνει. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Να υπάρχουν και άλλες ομάδες».

Για αν σκέφτεται το 8ο αστέρι και αν η περσινή κατάληξη της σεζόν δίνει κίνητρο ή δημιουργεί πίεση: «Όταν έχεις 7 αστέρια δεν μπορεί να μιλάει κανένας για πίεση. Θα θέλαμε να κερδίσουμε στο τέλος. Το ανέφερα και πριν λίγες μέρες. Για εμένα, ο Παναθηναϊκός σαν οργανισμός έχει κερδίσει ήδη την φετινή χρονιά πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Έχουν γίνει άλλα πράγματα, πιο σημαντικά από το να πάρουμε το Κύπελλο στο τέλος. Όταν γίνονται αυτά τα σημαντικά μπορεί να μην έρθει ένα, να έρθουν 2, 3, 4, 5, 6, 7. Κανείς δεν ξέρει».

Για το αν οι Ομπράντοβιτς, Σλούκας, Μπατίστ, Αλβέρτης, Διαμαντίδης είναι η ενσάρκωση της κληρονομίας του Παύλου: «Και εγώ θα ρώταγα κάτι για αυτούς, ρωτάτε αν είναι ζωντανή ιστορία. Όσοι είμαστε εδώ είμαστε οι ζωντανή ιστορία του Παναθηναϊκού».

Το ερώτημά του στον Ομπράντοβιτς: «Θέλω να ρωτήσω τον Ομπράντοβιτς. Έχεις τον Διαμαντίδη, τον Μπατίστ, τον Αλβέρτη. Σου δίνω Μποντιρόγκα και Γιασικεβίτσιους. Απέναντι στην φετινή ομάδα, ποιος θα κέρδιζε;».

Για την επιλογή του ΠΑΟΚ και την συμμετοχή άλλων ελληνικών συλλόγων: «Ο Παναθηναϊκός έχει καλέσει ξανά ελληνική ομάδα στο παρελθόν, η οποία δεν ανταποκρίθηκε. Μεγάλη χαρά που έχουμε φέτος τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να έχουμε και άλλες στο μέλλον. Να κρατιούνται σε υψηλό επίπεδο, ώστε να είναι και το τουρνουά σε υψηλό επίπεδο».

Για την πιο δυνατή του ανάμνηση από τον Παύλο και μία κουβέντα που δεν θα ξεχάσει: «Εγώ τι να πρωτοθυμηθώ; Ατελείωτες οι στιγμές. Θα πω αυτή που μου έρχεται τώρα. Είναι 2000, είμαστε στην ΒΙΑΝΕΞ. Έπρεπε να κατέβω στην Αθήνα. Είναι ο Φραγκίσκος στο ένα γραφείο, ο πατέρας και ο θείος μου σε άλλο. Τους λέω έτσι και γυρίσω και δεν έχει υπογράψει ο Φραγκίσκος, δεν καταλαβαίνετε τι θα γίνει».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τις τρεις ομάδες που είναι εδώ σε αυτό το σπουδαίο τουρνουά. Αυτό το τουρνουά έχει το όνομα ενός από τους σπουδαιότερους ανθρώπους στο μπάσκετ, του κύριου Παύλου Γιαννακόπουλου. Είναι σαν πατέρας για εμένα. Εξήγησα πολλές φορές την σχέση που είχα μαζί του και πόσο με βοήθησε τα 13 χρόνια που ήμουν εδώ. Θα πω ό,τι και ο Σλούκας. Αν έβλεπε πώς είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα θα ήταν πολύ χαρούμενος. Τα πράγματα είναι πολύ καλά στο κλαμπ. Συγχαρητήρια σε όσους είναι στον σύλλογο. Είμαι περίπου 2 μήνες εδώ. Είναι τρομερός οργανισμός. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Φέτος πρέπει να είμαι, δεν έρχομαι με πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε τους καλεσμένους μας. Ελπίζω να είναι ωραία ματς».

Για το πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός με τις απουσίες και πότε θα είναι έτοιμη η ομάδα: «Θα το δείξει ο χρόνος. Αν είναι κάποιοι εκτός, πρέπει να δουλέψεις με αυτούς που έχεις. Θα δούμε πώς θα είμαστε στην αρχή των διοργανώσεων. Δεν θα κλάψουμε, πρέπει να καταλάβουμε την κατάσταση. Έχουμε χρόνο για όλα».

Για την νέα Παρτιζάν: «Δεν έχω χρόνο να βλέπω άλλες ομάδες. Αλλά θα πω κάτι που έχω μέσα μου. Εύχομαι μόνο τα καλύτερα. Είναι ο σύλλογός μου και πάντα θα είναι. Εύχομαι τα καλύτερα».

Για το αν ο Γιαννακόπουλος σκέφτεται το 8ο αστέρι: «Συμφωνώ με τον Σλούκα».

Για το αν ο ίδιος και οι Σλούκας, Μπατίστ, Αλβέρτης, Διαμαντίδης είναι η ενσάρκωση της κληρονομίας του Παύλου: «Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε όλοι εδώ. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Γιαννακόπουλο για αυτό. Περάσαμε έναν όμορφο μήνα μαζί. Να δούμε αν θα είναι καλύτερα στο μέλλον».

Για την πιο δυνατή του ανάμνηση από τον Παύλο και μία κουβέντα που δεν θα ξεχάσει: «Ήταν 13 τρομερά χρόνια. Ο Παύλος και ο Θανάσης ήρθαν και μας ρώτησαν όλους αν χρειαζόμαστε κάτι μετά από δύσκολες νύχτες. Όσους δούλευαν στην ομάδα. Μίλησαν με όλους. Σήμαινε πολλά. Ήταν δύσκολη περίοδος και πάντα μας υποστήριζαν, ειδικά ο Παύλος. Υπάρχουν πολλές ιστορίες, ο χαρακτήρας του Θανάση ήταν τελείως διαφορετικός από του Παύλου. Ο κύριος Παύλος πάντα ήταν ήρεμος, μιλούσε θετικά και μας υποστήριζε. Ήταν σαν πατέρας μου».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Κώστας Σλούκας:

«Μιλάμε για τον κ. Γιαννακόπουλο, πολύ μεγάλο διοικητικό ηγέτη. Από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Ευεργέτης και οραματιστής της παναθηναϊκής ιδέας. Έχει αφήσει πολύ μεγάλη παρακαταθήκη στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Την πρώτη φορά που αγωνίστηκα εδώ ήταν σε τελείως διαφορετικό γήπεδο, το παλιό ΟΑΚΑ. Αυτή τη στιγμή θα αγωνιστούμε σε ένα καινούργιο ΟΑΚΑ, που δείχνει ότι ο οργανισμός του Παναθηναϊκού είναι στον σωστό δρόμο και κάνει βήματα προς τα μπροστά. Είναι τα τελευταία φιλικά, θα δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Εύχομαι υγεία και καλή χρονιά».

Για το αν ο Γιαννακόπουλος σκέφτεται το 8ο αστέρι: «Το χαμόγελό του έδειξε ότι το 8ο είναι κάτι που το εύχεται. Πιστεύει στις συγκυρίες. Είναι αρχή της χρονιάς. Οι φιλοδοξίες είναι εκεί, ταλέντο και όρεξη για δουλειά υπάρχει. Με λίγη τύχη πιστεύω μπορούμε να βρεθούμε εκεί που θέλουμε και να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής. Ο πρόεδρος σκέφτεται τον τίτλο, αλλά υπάρχει αρκετός δρόμος που πρέπει να διανύσουμε και ως ομάδα και ως οργανισμός αυτή τη χρονιά».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Χουάν Πεναρόγια:

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, είναι σημαντικό για την Παρτιζάν να συμμετέχει. Το πιο σημαντικό τουρνουά της προετοιμασίας. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ανταγωνιστικοί μία εβδομάδα πριν το ξεκίνημα της σεζόν. Ελπίζω να δούμε καλά ματς».

Για το πόσο απέχει η ομάδα του από το επίπεδο που την θέλει και πόσα σημαίνει το τουρνουά για αυτό: «Έχουμε 2-3 εβδομάδες να προετοιμαστούμε καλύτερα. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Είναι σημαντικό να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Να χρησιμοποιήσουμε το τουρνουά για να χτίσουμε χαρακτήρα. Δεν έχουμε χρόνο να προετοιμάσουμε το ματς με την Αρμάνι την επόμενη Παρασκευή».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Βάνια Μαρίνκοβιτς:

«Είναι τιμή μας που συμμετέχουμε στο τουρνουά, όπως και τα τελευταία χρόνια. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι, θα κάνουμε καλά ματς και να δούμε πού βρισκόμαστε πριν ξεκινήσει η σεζόν».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Αντρέα Τρινκιέρι:

«Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που μας φέρατε εδώ. Πριν από 6 μήνες αν έλεγε κάποιος στα γραφεία του ΠΑΟΚ ότι θα σας καλέσουν στο τουρνουά θα πιστεύαμε ότι είναι τρελός. Σημαίνει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Η λέξη που μου έρχεται στο μυαλό για τα όσα βλέπω, το όνομα του τουρνουά, είναι μέγεθος. Αυτό είναι το μέγεθος του μπάσκετ. Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ. Είναι τουρνουά προετοιμασίας. Δεν με νοιάζει αν δω πού βρισκόμαστε, θέλω να δω πού μπορούμε να φτάσουμε γιατί σε μία εβδομάδα έχουμε επίσημες υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πολύ ξανά, γιατί είναι κάτι μεγάλο για εμάς που είμαστε εδώ».

Για την νέα Παρτιζάν: «Πιστεύω ότι για το πως είναι η σεζόν, θα δείτε την ομάδα να βελτιώνεται πιο μετά, όχι στην προετοιμασία. Υπάρχουν πολλά ματς, δεν μπορείς να τα προετοιμάσεις όλα στην προετοιμασία. Είναι ταλαντούχα ομάδα, έχει καλούς γκαρντ και έμπειρους σέντερ. Στα χαρτιά είναι τρομερή. Θα κριθεί στο παρκέ».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Νίκος Περσίδης:

«Να ευχαριστήσουμε τον Παναθηναϊκό για την πρόσκληση. Χαρούμενοι που θα συμμετέχουμε σε ένα τουρνουά υψηλού επιπέδου και θα τιμήσουμε την μνήμη ενός εμβληματικού παράγοντα. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας, να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είμαστε. Να ευχηθώ καλή σεζόν και υγεία».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Φρεντερίκ Φοτού:

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να είμαστε σε αυτό του τουρνουά, με τρεις μεγάλες ομάδες. Ευχαριστούμε τον Παναθηναϊκό για την πρόσκληση. Τιμή που βλέπω όλα αυτά τα πρόσωπα και βρίσκεται εδώ η ομάδα μου».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Λιονέλ Γκοντού:

«Χαίρομαι που είμαι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, σημαίνει πολλά για το κλαμπ. Ξέρουμε τι σημαίνει Παναθηναϊκός, αυτό το γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, ώστε να απολαύσουμε το τουρνουά και τη συμμετοχή μας».

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