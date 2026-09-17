Στο... Χ έκατσε η μπίλια ανάμεσα σε Καλαμάτα και ΑΕΛ, οι οποίες είναι ακόμη ζωντανές για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Superbet κυπέλλου.

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό στην ουδέτερη Νεάπολη.

Η αναμέτρηση είχε καλό ρυθμό και ευκαιρίες εκατέρωθεν, με την ΑΕΛ να αγγίζει το γκολ στο 27ο λεπτό. Ο Αντράντα βγήκε σε θέση τετ-α-τετ με τον Γκέλιο, όμως ο τερματοφύλακας της Καλαμάτα κράτησε το μηδέν και αποσόβησε τον κίνδυνο.

Νωρίτερα, στο 23’, η ΑΕΛ είχε ακόμη μία μεγάλη στιγμή, όταν ο Τσελεπίδης πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας της Καλαμάτας.

Τελικά, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα της Λάρισας βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Νοικοκυράκης βρέθηκε σε θέση βολής και με τρομερό σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Γκέλιο, ανοίγοντας το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Η Καλαμάτα, ωστόσο, δεν παράτησε το παιχνίδι και συνέχισε να ψάχνει την ισοφάριση. Η πίεση των γηπεδούχων απέφερε καρπούς στο 83ο λεπτό, όταν ο Μπολίβαρ έφερε το ματς στα ίσα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Έτσι, οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία, με την Καλαμάτα να φτάνει τους δύο βαθμούς μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase, ενώ η ΑΕΛ πήρε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς (77' Καλουτσικίδης), Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Ντιαρρά (46' Πινέιρο), Κατάλντι (64' Αλόνσο), Λιατσικούρας, Χάμζα (64' Μουζάκης), Μπονέτο, Αγγελής (46' Μπολίβαρ)

ΑΕΛ Novibet (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελίσσας, Αγαπάκης, Γκρόζος (80' Σάκιτς), Τσελεπίδης, Γαργάλας, Αντράντα (60' Τσιγγάρας), Σίλβα, Παρράς (42' Νοικοκυράκης), Λέλεκας, Αλμπάνης (60' Παπαγεωργίου), Νίτσος (80' Νταμπίζας)