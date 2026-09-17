Τρινκιέρι: «Αν μας έλεγε κάποιος ότι θα μας καλέσουν σε αυτό το τουρνουά θα πιστεύαμε πως είναι τρελός»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για τα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση που κάνει ο ΠΑΟΚ και την τιμή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης να βρίσκεται στο «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου για το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»:

«Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που μας φέρατε εδώ. Πριν από 6 μήνες αν έλεγε κάποιος στα γραφεία του ΠΑΟΚ ότι θα σας καλέσουν στο τουρνουά θα πιστεύαμε ότι είναι τρελός. Σημαίνει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Η λέξη που μου έρχεται στο μυαλό για τα όσα βλέπω, το όνομα του τουρνουά, είναι μέγεθος. Αυτό είναι το μέγεθος του μπάσκετ. Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ. Είναι τουρνουά προετοιμασίας. Δεν με νοιάζει αν δω πού βρισκόμαστε, θέλω να δω πού μπορούμε να φτάσουμε γιατί σε μία εβδομάδα έχουμε επίσημες υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πολύ ξανά, γιατί είναι κάτι μεγάλο για εμάς που είμαστε εδώ».