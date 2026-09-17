ΕΣΑΚΕ: Στο Περιστέρι το Super Cup - Τα ζευγάρια και οι ώρες των ημιτελικών

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε επίσημα πως το Super Cup θα διεξαχθεί στο Περιστέρι, με τα ζευγάρια των ημιτελικών να είναι Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Stoiximan Super Cup 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» και όχι στο κλειστό Καλλιθέας Ρόδου όπως αρχικά είχε οριστεί.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της ομαλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης διεξαγωγής της διοργάνωσης «Stoiximan Super Cup 2026» προγραμματισμένης για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρόδο, σας ενημερώνουμε για τη μετάθεση του τόπου διεξαγωγής της ως άνω διοργάνωσης στο Περιστέρι και συγκεκριμένα στο «Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου» στην ίδια ημερομηνία.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2026



Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Ημιτελικός

16:45 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Ημιτελικός

21:00 Παναθηναϊκός AKTOR– ΠΑΟΚ

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Τελικός

21:00

*Όλοι οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ».