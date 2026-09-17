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H πρώτη απειλή του ΟΦΗ με δυνατό σουτ του Μπουχαλάκη (vid)

Ποδόσφαιρο
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Eκρηκτική ατμόσφαιρα στο Παγκήτιο, ο ΟΦΗ απείλησε προειδοποιώντας με σουτ του Μπουχαλάκη...

Δείτε εδώ τη φάση: 

H πρώτη απειλή του ΟΦΗ με δυνατό σουτ του Μπουχαλάκη (vid)