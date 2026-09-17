Ο Σίμονς ήταν στο… ραντάρ των Νικς πριν υπογράψει στους Κινγκς

Οι Νιου Γιορκ Νικς είχαν «κυκλώσει» το όνομα του Μπεν Σίμονς, πριν αυτός τελικά συμφωνήσει με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο Μπεν Σίμονς τη σεζόν 2025-26 δεν αγωνίστηκε και τώρα είναι έτοιμος να επιστρέψει στο ΝΒΑ. Ο 30χρονος φόργουορντ συμφώνησε με τους Σακραμέντο Κινγκς για μονοετές συμβόλαιο 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα, είχε τραβήξει το ενδιαφέρον και των πρωταθλητών. Όπως αναφέρει ο Μαρκ Σπίαρς του «ESPN», οι Νιου Γιορκ Νικς είχαν ξεχωρίσει την περίπτωσή του και παρακολουθούσαν την κατάστασή του.

Θυμίζουμε πως ο Τζέικ Φίσερ είχε αναφέρει ότι οι Νικς είχαν προχωρήσει σε πρόταση στον Σίμονς το περασμένο καλοκαίρι, την οποία ο παίκτης αρνήθηκε καθώς δεν ήταν εγγυημένα τα χρήματα.