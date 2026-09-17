Με το buzzer-beater τρίποντο του Έβανς ο Προμηθέας κέρδισε την Μανίσα (94-93) και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά των προκριματικών του BCL. Μπενφίκα ή Ράστα Βέχτα ο αντίπαλός του.

Ο Προμηθέας αναμετρήθηκε με την Μανίσα για τα προημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Στο φινάλε όλα έδειχναν πως η τουρκική ομάδα θα έπαιρνε τη νίκη και την πρόκριση, όμως το buzzer-beater τρίποντο του Σάνον Έβανς διαμόρφωσε το τελικό 94-93. Έτσι, οι Πατρινοί θα συνεχίσουν στα προκριματικά και το Σάββατο (19/9, 20:30) θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Μπενφίκα-Ράστα Βέχτα.

Για τον Προμηθέα, ο Έβανς σε 31:51 είχε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Κάθμπερτσον να προσθέτει 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 23:10. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ντέιβις με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 33:20, με τον Κλαφ να τελειώνει την αναμέτρηση με 10 πόντους, 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:19.

Βελτιώθηκε στην δεύτερη περίοδο και πήγε μπροστά στα αποδυτήρια ο Προμηθέας

Ο Προμηθέας μπήκε καλά στον αγώνα και με τους Καλαϊτζάκη και Ουίλιαμς προηγήθηκε με 5-0. Ντέιβις, Μπάρνα και Κλαφ έβαλαν μπροστά στο σκορ την Μανίσα (5-6) και οι Τούρκοι βρέθηκαν να προηγούνται με 9 πόντους (7-16), μετά από ένα σερί 1-10. Με τρίποντα από Κάθμπερτσον και Ουίλιαμς ο Προμηθέας μείωσε στους 6 (14-20) και τελικά η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 21-25.

Μετά τις βολές των Ντέιβις και Κλαφ, ο Έβανς ευστόχησε σε συνεχόμενα τρίποντα για το 27-28 και ο Κάθμπερτσον με νέο σουτ τριών πόντων έβαλε μπροστά τον Προμηθέα (30-28). Μετά ήταν η σειρά του Αντετοκούνμπο να ευστοχήσει για τρεις και το 33-28, ενώ ο Κουρουπάκης με έμμεσο τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 8 (36-28). Ο Μπούι με τρίποντο έδωσε σκορ στην Μανίσα (36-31), αλλά με τους Ουίλιαμς και Κουρουπάκη οι τυπικά γηπεδούχοι βρέθηκαν στο +11 (42-31). Ο Προμηθέας διατήρησε το προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 51-46.

Ο Έβανς… ξέρανε την Μανίσα και έδωσε την πρόκριση στους Πατρινούς

Ο Κουλμπόκα με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το 54-46 και μετά οι Δίπλαρος και Έβανς βρήκαν και αυτοί σκορ από τα 6,75μ. για το 62-51. Με ένα σερί 1-8 η διαφορά έπεσε στους 4 (63-59) και με το τρίποντο του Ντέιβις η Μανίσα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 66-66. Μάλιστα, οι Τούρκοι ήταν αυτοί που ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο μπροστά στο σκορ με το υπέρ τους 69-72.

Με τους Νίκολας και Έβανς ο Προμηθέας έριξε δύο φορές την διαφορά στον πόντο (71-72 και 74-75) αλλά δεν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα. Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ και ο Κουλμπόκα με τρίποντο μείωσε ξανά στον πόντο με 5:15 για το φινάλε της αναμέτρησης (81-82). Ωστόσο, ο Μίτσελ ευστόχησε και αυτός για το 81-85 και ο Μπάρνα ανέβασε τη διαφορά στους 6 (81-87). Ο Προμηθέας κατάφερε να μειώσει ξανά στον πόντο με τις βολές του Έβανς (91-92) με 8” για το τέλος. Ο Μίτσελ με 5” ευστόχησε σε 1/2 βολές και με buzzer-beater τρίποντο ο Έβανς έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στον ημιτελικό στον Προμηθέα με το τελικό 94-93.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 51-46, 69-72, 94-93

Τα στατιστικά του αγώνα.