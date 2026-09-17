Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Εντυπωσιακό stop από Χριστογεώργο, τρομερή ευκαιρία χαμένη από Φούντα! (vids) 17-09-2026 21:04 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΗ TSG 1899 Hoffenheim 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES O OΦΗ, όχι μόνο κρατάει το υπέρ του προβάδισμα απέναντι στη Χοφενχάιμ, αλλά λίγο έλειψε να το κάνει... 2-0 με τον Φούντα να χάνει μοναδική ευκαιρία για να το πραγματοποιήσει. Δείτε εδώ τις φάσεις: Ο... Ρουμάνος Κριστιάνο που θα έκανε μεταγραφή 50 εκατομμύριων έρχεται στα 23 του στο Λεβαδειακό! menshouse.gr Εκτός από τον Ουναΐ ο ΠΑΟ έχει άλλον έναν παικταρά menshouse.gr Πιο νωρίς φέτος η αλλαγή ώρας: Η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω menshouse.gr H «αγαπημένη» του Τσίπρα: Προανήγγειλε την ένταξή της στην ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Βρες την πρωτεύουσα της χώρας: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας ετοιμάσου για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Παλεύει να πάρει το κέντρο και χάνει στα δεξιά: Ο διπλός φόβος της Νέας Δημοκρατίας instanews.gr Εντυπωσιακό stop από Χριστογεώργο, τρομερή ευκαιρία χαμένη από Φούντα! (vids) SHARE