Εντυπωσιακό stop από Χριστογεώργο, τρομερή ευκαιρία χαμένη από Φούντα! (vids)

O OΦΗ, όχι μόνο κρατάει το υπέρ του προβάδισμα απέναντι στη Χοφενχάιμ, αλλά λίγο έλειψε να το κάνει... 2-0 με τον Φούντα να χάνει μοναδική ευκαιρία για να το πραγματοποιήσει.

Δείτε εδώ τις φάσεις: