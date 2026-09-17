MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Εντυπωσιακό stop από Χριστογεώργο, τρομερή ευκαιρία χαμένη από Φούντα! (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
O OΦΗ, όχι μόνο κρατάει το υπέρ του προβάδισμα απέναντι στη Χοφενχάιμ, αλλά λίγο έλειψε να το κάνει... 2-0 με τον Φούντα να χάνει μοναδική ευκαιρία για να το πραγματοποιήσει.

Δείτε εδώ τις φάσεις:

Εντυπωσιακό stop από Χριστογεώργο, τρομερή ευκαιρία χαμένη από Φούντα! (vids)