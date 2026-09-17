Το επικό σχόλιο του Καλάθη στον Γιασικεβίτσιους: «Πρόσεχε Σάρας, κρατάς τον αδερφό μου» (vid)

Ο Νικ Καλάθης είδε τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να ποζάρει με ένα αρπακτικό πτηνό στο Άμπου Ντάμπι και θυμήθηκε το επικό παρατσούκλι του, σχολιάζοντας την φωτογραφία στα social media

Η αποστολή της Φενέρμπαχτσε έφτασε στο Άμπου Ντάμπι και κατά την υποδοχή της αποστολής ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε μία ιδιαίτερη συνάντηση, ποζάροντας με ένα αρπακτικό πτηνό στο χέρι, κάτι που συνέβη και στο περασμένο Final-4 της Euroleague το 2025.

Η εικόνα αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Νικ Καλάθη, ο οποίος έσπευσε να πειράξει τον πρώην προπονητή του, γράφοντας: «Πρόσεχε Σάρας, αυτός που κρατάς είναι ο αδερφός μου».

Ο λόγος της ατάκας: Στην προηγούμεη θητεία του στην ομάδα της Πόλης, ο Νικ Καλάθης είχε το παρατσούκλι «Bald Eagle» («Καραφλός Αετός»), το οποίο είχε βγει από τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Μάλιστα, ο Αμερικανός είχε αποκαλέσει δημόσια έτσι τον Καλάθη μετά από νίκη της Φενέρ, με το παρατσούκλι να τον ακολουθεί έκτοτε