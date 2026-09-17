Άλλη μια νίκη για την Ελλάδα και τώρα «16»

Με νέα πειστική εμφάνιση η Ελλάδα επικράτησε της Σλοβακίας 3-1, για τον τελευταίο της αγώνα στους ομίλους του Eurovolley.

Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο η Ελλάδα που νίκησε με 3-1 σετ την Σλοβακία και πλέον στρέφει την προσοχή της στους «16» του Eurovolley.

Γρήγορο προβάδισμα με 6 πόντους για την Ελλάδα (3-9), με διαδοχικές εύστοχες επιθέσεις από τον Μάρκου. Συνέχισε να έχει τον έλεγχο η Εθνική μεγαλώνοντας στους 9 την απόσταση (8-17). Η Σλοβακία πέτυχε σερί 4-0 για το 12-17, αλλά η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε την διαφορά που είχε χτίσει και έκανε το 0-1 στα σετ με 17-25.

Με αρκετά λάθη από την θέση του σερβίς άρχισε το δεύτερο σετ. Για αυτό το λόγο καμία από τις 2 ομάδες δεν μπόρεσε να πάρει κάποιο προβάδισμα. Η Σλοβακία πήγε στο +2 (16-14), με 2 σερί πόντους από τον Ράπτη η Ελλάδα έφερε στα ίσα το σκορ (18-18) και το ανέτρεψε στο 18-19 με "πρώτο χρόνο" του Βουλκίδη. Ωστόσο υπήρξε νέα ανατροπή και συγκεκριμένα η Σλοβακία έκανε το 23-20 και ισοφάρισε σε 1-1 σετ (25-21).

Ανώτερη η Ελλάδα στο τρίτο σετ, με πρωταγωνιστή τον Πιτακούδη, απέκτησε από νωρίς προβάδισμα τεσσάρων πόντων (6-10). Διεύρυνε το υπέρ της σκορ στους 6 (12-18) η Γαλανόλευκη. Μπορεί οι Σλοβάκοι να έκαναν το 22-24 ωστόσο η Ελλάδα με εύστοχη επίθεση από τον Ράπτη πήρε το σετ (22-25).

Εύκολη υπόθεση το τέταρτο σετ για την Ελλάδα, καθώς είχε τον έλεγχο από τον πρώτο πόντο και με άνεση έκανε το 1-3 σετ, με 17-25, παίρνοντας την τρίτη της σερί νίκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 8-16, 14-21, 17-25

2ο σετ: 7-8, 16-14, 21-20, 25-21

3ο σετ: 6-8, 12-16, 17-21, 22-25

4ο σετ: 4-8, 11-16, 14-21, 17-25

*Οι πόντοι της Σλοβακίας προήλθαν από 5 άσους, 46 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 3 άσους, 61 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (17-25, 25-21, 22-25, 17-25) σε 112′

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Μιχάλ Μάσνι): Μπάρτακ, Γκούλακ 14 (13/29 επ., 1 μπλοκ), Ίχνατ 5 (4/12 επ., 1 άσσος, 64% υπ.-12% άριστες), Μπίλιτς 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ), Σέλονγκ 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Φίρκαλ 14 (12/21 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 43% υπ.-30% άριστες) / Γιάκουμπικ (λ, 62% υπ.-45% άριστες), Λάμανετς, Χάνουσεκ 9 (5/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Πάλγκουτ 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Ρέντλα 8 (7/15 επ., 1 άσσος, 58% υπ.-42% άριστες).

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 17 (13/17 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/13 επ., 1 άσσος, 56% υπ. – 50% άριστες), Βουλκίδης 12 (9/11 επ., 3 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (0/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ράπτης 15 (13/31 επ., 2 μπλοκ, 43% υπ. – 24% άριστες), Μάρκου 21 (20/29 επ., 1 άσσος) / Χανδρινός Α. (λ., 57% υπ. – 35% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ..