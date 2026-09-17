Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Aσίστ Μάνταλου, «παρθενικό» γκολ Αλεξίου, 1-0 η ΑΕΚ τον Πανσερραϊκό (vid) 17-09-2026 18:03 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Πανσερραϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Καλοεκτελεσμένο φάουλ του Μάνταλου, ωραία και η κεφαλιά του νεαρού Αλεξίου, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στον Πανσερραϊκό, σε ματς για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος, με το πρώτο γκολ του άλλοτε άσου της ομάδας Νέων της Ίντερ. Δείτε εδώ το γκολ: Εκτός από τον Ουναΐ ο ΠΑΟ έχει άλλον έναν παικταρά menshouse.gr Πιο νωρίς φέτος η αλλαγή ώρας: Η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω menshouse.gr Βρες την πρωτεύουσα της χώρας: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας ετοιμάσου για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr H «αγαπημένη» του Τσίπρα: Προανήγγειλε την ένταξή της στην ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Παλεύει να πάρει το κέντρο και χάνει στα δεξιά: Ο διπλός φόβος της Νέας Δημοκρατίας instanews.gr Ο... Ρουμάνος Κριστιάνο που θα έκανε μεταγραφή 50 εκατομμύριων έρχεται στα 23 του στο Λεβαδειακό! menshouse.gr Aσίστ Μάνταλου, «παρθενικό» γκολ Αλεξίου, 1-0 η ΑΕΚ τον Πανσερραϊκό (vid) SHARE