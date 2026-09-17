Aσίστ Μάνταλου, «παρθενικό» γκολ Αλεξίου, 1-0 η ΑΕΚ τον Πανσερραϊκό (vid)

Καλοεκτελεσμένο φάουλ του Μάνταλου, ωραία και η κεφαλιά του νεαρού Αλεξίου, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στον Πανσερραϊκό, σε ματς για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος, με το πρώτο γκολ του άλλοτε άσου της ομάδας Νέων της Ίντερ.

Δείτε εδώ το γκολ: