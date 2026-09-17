Η «ακτινογραφία» της Χόφενχαϊμ: Τα… αστέρια και ο αναμορφωτής του πάγκου, Κρίστιαν Ίλτσερ

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τη γερμανική ομάδα στο Παγκρήτιο στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και το SDNA παρουσιάζει το προφίλ της: ο προπονητής που της άλλαξε...πίστα, το γεμάτο ρόστερ, οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά και η εκκίνηση στη φετινή Bundesliga.

Το Παγκρήτιο φοράει τα ευρωπαϊκά του το βράδυ της Πέμπτης (17/9), με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για την κρητική ομάδα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που κουβαλά την ποιότητα και τις παραστάσεις της Bundesliga και επιστρέφει φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Χόφενχαϊμ έρχεται στο Ηράκλειο έχοντας τερματίσει πέρυσι στην πρώτη πεντάδα του γερμανικού πρωταθλήματος, διαθέτοντας ένα ρόστερ με εμπειρία, ταλέντο και αρκετές επιθετικές λύσεις.

Ποια είναι, όμως, η ομάδα που θα βρεθεί απέναντι στον ΟΦΗ; Ποια είναι η φιλοσοφία του προπονητή της, ποιοι οι παίκτες-κλειδιά και τι έχει δείξει στις πρώτες αγωνιστικές της φετινής Bundesliga;

Το SDNA βάζει στο...μικροσκόπιο την αντίπαλο των Κρητικών λίγο πριν από τη σέντρα στο Παγκρήτιο.

Από τη μάχη της παραμονής,

μια ανάσα από το Τσάμπιονς Λιγκ

Η μεταμόρφωση της Χόφενχαϊμ έχει την υπογραφή του Κρίστιαν Ίλτσερ. Ο Αυστριακός τεχνικός ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο γερμανικός σύλλογος βρισκόταν σε μία εντελώς διαφορετική κατάσταση και στην πρώτη πλήρη σεζόν του στον πάγκο τον οδήγησε στην 5η θέση της Bundesliga.

Μάλιστα, η Χόφενχαϊμ έμεινε μόλις έναν βαθμό μακριά από την πρώτη τετράδα και το Τσάμπιονς Λιγκ, καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή βαθμών της ιστορίας της.

Παράλληλα σημείωσε 65 γκολ, με την περσινή πορεία να της χαρίζει το εισιτήριο για το Europa League.

Έτσι μπήκε απευθείας στη League Phase και δεν χρειάστηκε να περάσει από τη διαδικασία των καλοκαιρινών προκριματικών.

Ο Ίλτσερ και η φιλοσοφία της έντασης

Ο 48χρονος προπονητής, Κρίστιαν Ίλτσερ, δεν είναι άγνωστος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα Αυστρίας με τη Στουρμ Γκρατς, μετακόμισε στη Γερμανία και κατάφερε μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια να αλλάξει το επίπεδο της Χόφενχαϊμ.

Η αγωνιστική του ταυτότητα βασίζεται στην ένταση, το επιθετικό ποδόσφαιρο. Η ίδια η διοίκηση της Χόφενχαϊμ, ανανεώνοντας το συμβόλαιό του το περασμένο καλοκαίρι, στάθηκε στην ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ιδέα και στην υψηλή ένταση που χαρακτηρίζουν τις ομάδες του.

Ο Ίλτσερ θέλει την ομάδα του να πιέζει, να ανακτά γρήγορα την μπάλα και να επιτίθεται με αρκετούς παίκτες. Δεν περιορίζεται σε έναν σχηματισμό, ωστόσο το 4-2-3-1 αποτελεί μία από τις βασικές εκδοχές της Χόφενχαϊμ και είναι το σύστημα που αναμένεται να χρησιμοποιήσει και στο Παγκρήτιο.

Γεμάτο ρόστερ, από την άμυνα, μέχρι την επίθεση

Η πρώτη εικόνα του ρόστερ εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τον βαθμό δυσκολίας που περιμένει τον ΟΦΗ.

Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο αρχηγός Όλιβερ Μπάουμαν (φωτ.), ένας από τους πλέον έμπειρους τερματοφύλακες της Bundesliga.

Στην άμυνα ο Ίλτσερ μπορεί να υπολογίζει, μεταξύ άλλων, στον πολύπειρο πρώην παίκτη της Γουέστ Χαμ, Βλάντιμιρ Κουφάλ.

Στη μεσαία γραμμή υπάρχει ο Νέιθαν Ντε Κατ. Αποτελεί μία από τις επενδύσεις του καλοκαιριού. Ο 18χρονος Βέλγος αποκτήθηκε από την Άντερλεχτ έναντι 27 εκατ. ευρώ και στη Χόφενχαϊμ τον αντιμετωπίζουν ως ένα από τα σημαντικότερα πρότζεκτ της νέας γενιάς.

Κράμαριτς, Ασλάνι και Χλόζεκ τα μεγάλα «όπλα»

Το όνομα που ξεχωρίζει στην επίθεση ασφαλώς είναι αυτό του Αντρέι Κράμαριτς (φωτ.). Στα 35 του χρόνια ο Κροάτης παραμένει σημείο αναφοράς για τη Χόφενχαϊμ. Δεν είναι, όμως, μόνος του.

Ο Φίσνικ Ασλάνι αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της επιθετικής γραμμής, ενώ στο ρόστερ υπάρχουν επίσης οι Τιμ Λέμπερλε και Άνταμ Ντάγκιμ. Ιδιαίτερη προσοχή από την άμυνα του ΟΦΗ χρειάζεται και ο Άνταμ Χλόζεκ.

Μάλιστα ο 24χρονος Τσέχος φτάνει στην Κρήτη «ζεστός», αφού ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της πρώτης φετινής νίκης της Χόφενχαϊμ στην Bundesliga, πετυχαίνοντας και τα δύο γκολ στο 2-1 επί της Στουτγκάρδης.

Η παρουσία αρκετών παικτών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δίνει στον Ίλτσερ τη δυνατότητα να αλλάζει πρόσωπα και διάταξη χωρίς να χάνει εύκολα σε επιθετική ποιότητα.

Με 1-0-2 στην Bundesliga πριν από το Παγκρήτιο

Η νέα σεζόν, πάντως, δεν άρχισε ιδανικά για τη Χόφενχαϊμ.

Στην πρεμιέρα προηγήθηκε στην έδρα της Κολωνίας, αλλά τελικά ηττήθηκε με 3-2, ενώ ακολούθησε ακόμη ένα 3-2, αυτή τη φορά εντός έδρας από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Και σε εκείνο το παιχνίδι η ομάδα του Ίλτσερ είχε βρεθεί μπροστά στο σκορ.

Η αντίδραση ήρθε την τρίτη αγωνιστική. Η Χόφενχαϊμ επικράτησε 2-1 της Στουτγκάρδης και πήρε τους πρώτους τρεις βαθμούς της σεζόν.

Έτσι ταξίδεψε στο Ηράκλειο με απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες, έξι γκολ ενεργητικό και επτά παθητικό.

Και αυτό το τελευταίο στοιχείο παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΟΦΗ: η γερμανική ομάδα έχει βρει δίχτυα σε όλα τα παιχνίδια της Bundesliga, αλλά ταυτόχρονα έχει δεχθεί γκολ και στα τρία.

Η ποιότητα στο επιθετικό τρίτο είναι εμφανής, αλλά η αμυντική σταθερότητα δεν έχει ακόμη φτάσει στα περσινά επίπεδα.