Μιχελάκος: «Με ενέργεια και αθλητικότητα κόντρα στην Κορφέζ»

Τη σημερινή αντίπαλο του Προμηθέα Πάτρας, στα προκριματικά του BCL, τουρκική Κορφέζ, ανέλυσε ο συνεργάτης του Γιώργου Βόβορα, Μιχάλης Μιχελάκος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη επί της Βιέννης BC και τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της ομάδας:

«Μπήκαμε νωθρά στον αγώνα, δε μπήκαμε πνευματικά έτοιμοι, παρ’ όλα αυτά είναι απόλυτα λογικό. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για εμάς φέτος, είμαστε μια πολύ καινούργια ομάδα και ένα τελείως καινούργιο προπονητικό staff, προεξέχοντος του κόουτς Βόβορα.

Προσπαθούμε να “χτίσουμε” τη φιλοσοφία και τις συνήθειές μας. Ξεκινήσαμε άσχημα, παρ’ όλα αυτά αντιδράσαμε άμεσα και όσο προχωρούσε ο αγώνας μπορούσαμε να “διαβάσουμε” καλύτερα το παιχνίδι, δημιουργώντας, μάλιστα, μια πολύ μεγάλη διαφορά 16 πόντων.

Είναι πολύ δύσκολο τέτοια εποχή να είσαι συμπαγής και να έχεις συνέπεια. Η Βιέννη σούταρε εξωπραγματικά από το τρίποντο, μόνο στην 3η περίοδο είχε 8/11 τρίποντα και με ποσοστό 45% συνολικά στην αναμέτρηση.

Νομίζω ότι το πολύ σημαντικό είναι πως δείξαμε χαρακτήρα, μείναμε ψύχραιμοι και πήραμε τις κατάλληλες επιλογές έτσι ώστε να πάρουμε την πολυπόθητη νίκη, που, καλώς ή κακώς, έστω και νωρίς χρονικά είναι αυτό που μας ενδιέφερε χθες».

Για το format των προκριματικών του BCL:

«Είναι ιδιαίτερο το format, υπάρχουν 16 ομάδες στη δική μας πλευρά και διεκδικούμε το ένα και μοναδικό προνομιούχο “εισιτήριο”.

Είναι μια διοργάνωση αρκετά δύσκολη, γιατί δίνει ένα μόλις “εισιτήριο” και παράλληλα το χρονικό σημείο της προετοιμασίας μας είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να έχουμε συνέπεια στο τι θέλουμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο».

Για τα χαρακτηριστικά της επόμενης αντιπάλου, Κορφέζ:

«Θεωρώ ότι ο Κολοσσός έκανε μια πολύ σοβαρή εμφάνιση και για 31-32 λεπτά είχε το πάνω χέρι στον αγώνα. Παρακολουθήσαμε από κοντά το ματς.

Η Κορφέζ έχει αρκετά μεγάλο μπάτζετ, παιδιά με πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και παίκτες με τη δική τους διαδρομή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα πρέπει να βγάλουμε ενέργεια, αθλητικότητα, να πάμε πρώτοι στις “50-50” μπάλες. Σε τέτοια “do or die” παιχνίδια η θέληση τού να πας πρώτος σε μια κατοχή μπορεί ν’ αλλάξει την κατάσταση.

Τα παιχνίδια της πρώτης ημέρας είχαν πολλά “ups-and-downs” και πολύ μεγάλα μομέντουμ για τις ομάδες. Το να μπορέσεις να ισορροπήσεις σ’ αυτό και παράλληλα να βρεθείς σε καλή επιθετικά ημέρα, είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η Κορφέζ έχει, στην ουσία, σε κάθε θέση ποιότητα για να σε “χτυπήσει”, παιδιά που αλληλοσυμπληρώνονται αρκετά καλά, αλλά κι εμείς θα κάνουμε την προετοιμασία μας και θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι».

Για το πόσο εύκολο είναι το scouting μιας ομάδας στα πρώτα επίσημα ματς της σεζόν:

«Έχουμε φιλικά παιχνίδια στα χέρια μας, παράλληλα και με το ματς κόντρα στον Κολοσσό. Καταλαβαίνουμε, όμως, όλοι ότι τα φιλικά είναι μια άλλη ιστορία σε σχέση με τα επίσημα, αφού υπάρχουν δοκιμές, διαφορετικά σχήματα και δεν έχουμε συνολική εικόνα.

Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του τουρνουά και το… ιντριγκαδόρικο της υπόθεσης. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε χωρίς πολλές πληροφορίες και εικόνες την ομάδα μας.

Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε κι εμείς σε διαδικασία γνωριμίας μεταξύ μας, γιατί είμαστε μια πολύ καινούργια ομάδα.

Ο Προμηθέας παραδοσιακά και διαχρονικά έχει τη λογική να έχει αρκετούς νέους παίκτες στο ρόστερ του, οπότε και για εμάς είναι ένα όμορφο challenge».

Για το αγωνιστικό χαρακτηριστικό που θέλει να εκμεταλλευτεί ο Προμηθέας στην αναμέτρηση:

«Εμείς αυτό που θέλουμε να “χτίσουμε”, με βάση και τη φιλοσοφία που έχει ο κόουτς, είναι να παίζουμε με πολύ υψηλή ενέργεια, να παίζουμε σε ένα πολύ υψηλό ρυθμό, να μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις και στις δύο μεριές του παρκέ, να είμαστε ομάδα που θα βγάλει πάρα πολύ hustling και θα “κυνηγάει” μπάλες.

Αν μπορέσουμε και το κάνουμε σε υψηλό επίπεδο, θα έχουμε τύχη. Η Κορφέζ, καθαρά στα χαρτιά, έχει έμπειρα παιδιά, με ποιότητα, που αν τους δώσεις δικαίωμα να κάνουν το παιχνίδι τους θα έχεις πρόβλημα.

Αν είμαστε συγκεντρωμένοι και μπούμε στο ματς με θέληση και ανταγωνισμό, θα μπορέσουμε να πετύχουμε αρκετά όμορφα πράγματα».

Για το τι ρόλο παίζει σε μια τέτοια διοργάνωση η εμπειρία και η προσωπικότητα των παικτών:

«Σίγουρα οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες. Γυρίσαμε το απόγευμα της Τρίτης (15/09), καταναλώσαμε χρόνο για να “αποκρυπτογραφήσουμε” την Κορφέζ στο ματς που έπαιξε με τον Κολοσσό και σιγά-σιγά, με βάση τα δικά μας δεδομένα και τη φιλοσοφία μας, βάζουμε καινούργιες λεπτομέρειες και “πινελιές”, ενώ παράλληλα ετοιμαζόμαστε για το ματς. Δεν είναι εύκολο.

Στην ουσία, προσπαθούμε μέσω της εμπειρίας κάποιων παιδιών και του κινήτρου που υπάρχει να μπορέσουμε να πούμε στη θεωρία πράγματα, γιατί υπάρχει καταπόνηση. Ο σκοπός είναι να πάει η ομάδα όσο το δυνατόν πιο “φρέσκια” πνευματικά και σωματικά για να δώσει τη “μάχη” της».

Για το αν ένα τέτοιου είδους τουρνουά μπορεί να σφυρηλατήσει τον χαρακτήρα μιας ομάδας:

«Το πρώτο που κάναμε είναι να αλλάξουμε τη διαμόρφωση του αρχικού σταδίου της προετοιμασίας μας.

Υπήρχαν και τα “παράθυρα”, που εμείς είχαμε τον Σάνον Έβανς στη Γουινέα, ενώ και ο Κάθμπερτσον είχε μπει με πέντε προπονήσεις και έπαιξε.

Με τις απουσίες, τους μικροτραυματισμούς και το πολύ μικρό χρονικό διάστημα που δουλεύουμε όλοι μαζί, σίγουρα είναι ένα τουρνουά που μπορεί να σφυρηλατήσει τον χαρακτήρα σου.

Είναι σημαντικό πως θα βρεθούμε στους “8” και θα παλέψουμε για την πρόκριση. Ήταν ένα κομμάτι της προετοιμασίας μας. Είμαστε ο Προμηθέας, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε ματς, οπότε υπό αυτό το πρίσμα κοιτάμε και το παιχνίδι».