Καλτσίδου: «Υπέρτατη τιμή η Εθνική - Στόχος να είμαστε στο Ευρωμπάσκετ το 2027»

Η Στέλλα Καλτσίδου προχώρησε στις πρώτες της δηλώσεις ως προπονήτρια της Εθνικής Γυναικών και τόνισε πως στόχος είναι η παρουσία στο Ευρωμπάσκετ το 2027.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

–Επιστρέφετε στην Εθνική Γυναικών οκτώ χρόνια μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής σας από την ομάδα όχι ως αθλήτρια, αλλά, με πολιτικά και ως προπονήτριά της. Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις που κάνατε όταν σας πρότειναν να αναλάβετε την τεχνική ηγεσία της ομάδας;

«Τα πρώτα μου συναισθήματα ήταν τιμή και υπερηφάνεια. Το να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα της χώρας σου, για μένα ήταν είναι και θα είναι πάντα η υπέρτατη τιμή. Η Εθνική ομάδα, όσο κι αν ακούγεται σε κάποιους κλισέ, είναι πάνω απ’ όλους κι απ’ όλα. Δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν ανήκει σε πρόσωπα. Είναι η oμάδα των Ελλήνων και είναι ευθύνη όλων μας. Όταν μου ανακοινώθηκε η διάθεση να αναλάβω την τεχνική ηγεσία, δέχθηκα με πολλή χαρά και με απόλυτη συνείδηση ότι αναλαμβάνω κάτι με πολύ σεβασμό απέναντι στην ιστορία και τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας. Με ταπεινότητα, με διάθεση για πολλή δουλειά και με μεγάλη αισιοδοξία. Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως, έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες. Προσωπικός μου στόχος είναι να δημιουργήσω ένα περιβάλλον στο οποίο θα νιώθουν ότι είναι στο σπίτι τους, γιατί είναι στο σπίτι τους, και θα τους δοθεί η ευκαιρία να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό. Όχι μόνο ως παίκτριες, αλλά και ως άνθρωποι».

–Είστε η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Τι σημαίνει αυτό για εσάς και τι για το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα;

«Όπως είπα, θα με ακούσετε ίσως να το επαναλάβω, αλλά πραγματικά το μεγαλύτερό μου συναίσθημα όσον αφορά στην Εθνική Ομάδα, είναι μεγάλη τιμή. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δείχνει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Παίρνει όντως την απόφαση να βάλει γυναίκα για πρώτη φορά χεντ κόουτς στην Εθνική Γυναικών. Ωστόσο, θα ήθελα να σημειώσω ότι ήδη υπάρχουν Εθνικές ομάδες αλλά και σύλλογοι με γυναίκες προπονήτριες οι οποίες είναι απόλυτα επιτυχημένες. Κανονικά το γεγονός ότι υπάρχει μια γυναίκα χεντ κόουτς στην Εθνική Ομάδα, δεν πρέπει να είναι κάτι που μάς κάνει εντύπωση. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ εξελίσσεται σε όλο τον κόσμο και οι γυναίκες προπονήτριες πλέον είναι όλο και περισσότερες.

Για μένα η ευθύνη και η ανυπομονησία να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι είναι πολύ μεγάλη. Θεωρώ βάσει αυτών που πιστεύω, ότι το μπάσκετ είναι ένα! Δε διαχωρίζεται σε μπάσκετ ανδρών και γυναικών, από την άποψη ότι το παιχνίδι είναι το ίδιο και η δουλειά που πρέπει να κάνεις είναι ίδια. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Εθνική μας ομάδα. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με τον τρόπο που θα δουλέψουμε να δείξουμε ότι αυτή η ομάδα ανήκει να είναι σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας και είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρουμε».

-Ο πρώτος και άμεσος στόχος της Εθνικής Ομάδας είναι η πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027. Είναι μια πρώτη μεγάλη πρόκληση και για εσάς ως προπονήτρια;

«Σίγουρα! Είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος μας είναι να είμαστε στο Ευρωμπάσκετ το 2027. Το Νοέμβριο θα μπούμε στον δεύτερο γύρο των προκριματικών. Η ομάδα έχει ήδη καταφέρει να φτάσει εδώ. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τόσο τα κορίτσια, όσο και τον κόουτς Πρέκα που ήταν πριν στην ομάδα αλλά και το προπονητικό επιτελείο, το οποίο κατάφερε να φέρει την Εθνική Γυναικών εδώ που βρίσκεται σήμερα. Εγώ καλούμαι να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να μπορέσουμε βήμα βήμα να ανταπεξέλθουμε στα παιχνίδια. Να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό με σκοπό να φτάσουμε στο Ευρωμπάσκετ. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια και να δίνω μεγάλες υποσχέσεις. Αυτό που θέλω όμως να καταφέρουμε είναι να φτιάξουμε μία ομάδα που θα έχει μια πολύ ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και θα βασίζεται σ’ αυτά που μάς διέπουν ως Έλληνες: Στη ψυχή μας, στο πάθος μας και στην ενέργειά μας. Εκεί θέλω να στηριχθούμε και ξέρω, το γνωρίζω πολύ καλά, ότι όλα τα κορίτσια έχουν αυτά τα στοιχεία. Νομίζω ότι είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν και βάζοντας μετά την τακτική μας, την ικανότητα και το ταλέντο, να κάνουμε τις υπερβάσεις που θα κληθούμε να κάνουμε ως Εθνική ομάδα και να φτάσουμε εκεί όπου μπορεί αυτή η Εθνική Γυναικών να φτάσει».

–Πιστεύετε ότι μπορούμε να δούμε ξανά την Εθνική Γυναικών να χορεύει… συρτάκι στο παρκέ όπως έκανε το 2017, όταν πέτυχε την σημαντικότερη μέχρι σήμερα επιτυχία της στο Ευρωμπάσκετ με εσάς τότε παρούσα ως παίκτρια της ομάδας;

«Το πιστεύω, το θέλω και αυτός είναι ο στόχος μας! Πρώτα όμως αυτό που θέλω είναι η ομάδα να γράψει τη δική της ιστορία. Αυτά που έγιναν στο παρελθόν, αυτά που είχε πετύχει η Εθνική ομάδα στο παρελθόν, σίγουρα έδωσαν το έναυσμα, τη διάθεση και την όρεξη για ακόμα περισσότερα. Θέλω όμως οι αθλήτριες, το σταφ και οι άνθρωποι που βρίσκονται την συγκεκριμένη στιγμή γύρω από την ομάδα, να μπορέσουν με τη δική τους δουλειά, τη δική τους προσωπικότητα, να γράψουν τη δική τους ιστορία. Ειλικρινά εύχομαι η Εθνική Γυναικών να πάει ακόμα ψηλότερα και να τη δούμε σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί οι ιστορίες είναι για να γράφονται. Αυτά που έχουν γραφτεί σίγουρα δεν αλλάζουν, αλλά πάντα θέλουμε να πηγαίνουμε ακόμα ψηλότερα».

–Το φετινό καλοκαίρι οι Εθνικές Νέων Γυναικών και Κορασίδων πέτυχαν τον στόχο της επανόδου στην Α’ κατηγορία της Ευρώπης, ενώ και η Εθνική Νεανίδων έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό για εσάς; Θεωρείτε ότι είναι ένα στοιχείο ενδεικτικό του ταλέντου που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ γυναικών και της δυναμικής που έχει η επόμενη γενιά των αθλητριών, η οποία μελλοντικά θα κληθεί να ενισχύσει την Εθνική Γυναικών;

«Αυτό είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ ευχάριστο και αισιόδοξο μήνυμα. Μάς δείχνει ότι υπάρχουν κορίτσια τα οποία έχουν τις βάσεις να έρθουν αργότερα και να στελεχώσουν την Εθνική Γυναικών. Είμαστε ήδη σε μια διαδικασία που έχουμε στοχεύσει σε κάποια παιδιά. Σίγουρα όμως χρειάζεται χρόνος, πολλή δουλειά και στήριξη, η οποία υπάρχει αυτή την στιγμή. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η στήριξη της Ομοσπονδίας, τόσο στην Εθνική Γυναικών όσο και στο χώρο του μπάσκετ γενικότερα, είναι πολύπλευρη και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να προχωρήσουμε».