Απίθανο ματς από τον Πασχάκη της Νήαρ Ηστ - Σημείωσε 58 πόντους και κέρδισε τον Βαρβαρίτη του Παναθηναϊκού

O Mάκης Πασχάκης της Νήαρ Ηστ έκανε μυθικό ματς, κέρδισε μόνος του τον Παναθηναϊκό του Ιάσωνα Βαρβαρίτη μετρώντας 58 πόντους.

Ένα από τα μεγαλύτερα προτζεκτ του Παναθηναϊκού, Ιάσωνας Βαρβαρίτης έκανε το ντεμπούτο του με τους «πράσινους» στο τουρνουά της Ρόδου, δείχνοντας τα πρώτα του διαπιστευτήρια.

Θυμίζουμε ότι ο 16χρονος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο GEN A STARS U16 της ΕΟΚ, έχοντας στη διοργάνωση 17,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο και αν μη τι άλλο στο τριφύλλι πιστεύουν πολύ στο ταλέντο του νεαρού.

Ωστόσο στο τελευταίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ στους Εφήβους ένας άλλος ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε μυθικό παιχνίδι κερδίζοντας μόνος του τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα η Νήαρ Ηστ επικράτησε με 90-89 στην παράταση του Παναθηναϊκού σε ματς θρίλερ, με τον Μάκη Πασχάκη να σπάει τα κοντέρ σημειώνοντας 58 πόντους, ενώ πέτυχε και το νικητήριο τρίποντο.

Αναλυτικά είχε 12/19 βολές, 14/22 δίποντα και 6/6 τρίποντα, με τον 17χρονο άσο να ανανεώνει την συνεργασία του με την Νήαρ Ηστ τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης ήταν ο καλύτερος παίκτης του Τριφυλλιού μετρώντας 21 πόντους, 4/4 βολές, 4/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα στα περίπου 38 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.