Πολωνικά ΜΜΕ: «Ο Ολυμπιακός έδειξε την ευρωπαϊκή του κλάση»

Τα ΜΜΕ της Πολωνίας μίλησαν για την ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» και για την ανωτερότητα του Ολυμπιακού που του έδωσε τη νίκη-ανατροπή με 2-1 κόντρα στη Γιαγκελόνια για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Την ατμόσφαιρα του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» αλλά και την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, σημείωσαν Πολωνικά ΜΜΕ, στις αναφορές τους για την ήττα (2-1) της Γιαγκελόνια από τους «Ερυθρόλευκους» στην πρεμιέρα της League phase του Europa League, κάνοντας επίσης λόγο για την «ευρωπαϊκή κλάση» της ελληνικής ομάδας.

Χαρακτηριστικά υπογράμμισαν ότι οι παίκτες της Γιαγκελόνια δεν είχαν ξαναζήσει τέτοια πίεση από την εξέδρα, γεγονός που τους οδήγησε σε παθητικό ρόλο μετά το ημίωρο.

Εστίασαν στις τελικές προσπάθειες που δημιούργησαν οι «ερυθρόλευκοι», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Γιαγκελόνια «πολιορκήθηκε» και ήταν θέμα χρόνου να λυγίσει η άμυνά της απέναντι σε παίκτες όπως ο Ζότα Σίλβα και ο Ζέλσον Μάρτινς.

Οι κυριότεροι τίτλοι:

«Przegląd Sportowy»: «Ονειρικό ξεκίνημα, αλλά πικρό τέλος. Η Γιαγκελόνια λύγισε στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός έδειξε την ευρωπαϊκή του κλάση . Η Γιαγκελόνια δεν άντεξε την πίεση. Η επιθετική ορμή του Ολυμπιακού ήταν ασταμάτητη»

«Sport.pl»: «Η Γιαγκελόνια πάλεψε σκληρά στην Αθήνα, αλλά ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή .Η ελληνική πολιορκία απέδωσε: Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε»

«TVP Sport»: «Αποτυχία στην εκκίνηση του Europa League: Η Γιαγκελόνια ηττήθηκε 2-1 από τον Ολυμπιακό»

«Meczyki.pl»: «Μάθημα από τους Έλληνες: Ο Ολυμπιακός "τιμώρησε" την παθητικότητα της Γιαγκελόνια. Ιστορικό ντεμπούτο με παράπονο: Η Γιαγκελόνια προηγήθηκε, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη»

«Wirtualna Polska»: «Οι αριθμοί λένε την αλήθεια: Ο Ολυμπιακός έσβησε τη Γιαγκελόνια στο δεύτερο ημίχρονο. Έλειψε η εμπειρία. Η πρωταθλήτρια Πολωνίας έχασε το προβάδισμα και τους βαθμούς στην Ελλάδα»

«Gol.pl»: «Ανώτερος ο Ολυμπιακός - Ήταν αδύνατο να πάρεις αποτέλεσμα χωρίς σουτ στην επανάληψη»

«Kanal Sportowy»: «Το Καραϊσκάκης "κατάπιε" το όνειρο - Δίκαιη νίκη για τον ανώτερο Ολυμπιακό»

«Super Express (se.pl)»: «Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Ξεκίνημα σαν όνειρο, αλλά η συνέχεια ήταν χειρότερη»