Φουρνιέ: «Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ… ξεχάσαμε να πάρουμε σπίτι το τρόπαιο»

Ο Εβάν Φουρνιέ προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του Super Cup της Euroleague και τόνισε πως ελπίζει ο Ολυμπιακός να επιστρέψει αυτή τη φορά με το τρόπαιο από το Άμπου Ντάμπι.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα του Ολυμπιακού:

Σχετικά με το πώς νιώθει που επιστρέφει στο ίδιο γήπεδο 16 μήνες μετά το Final Four του 2024: «Να μην μιλήσουμε για τα όμορφα (γέλια); Ναι, το θυμάμαι ακόμα κυριολεκτικά. Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ... ξεχάσαμε να το πάρουμε σπίτι, οπότε ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα έχουμε μια καλύτερη εμπειρία».

Αναφορικά με τη Φενέρ και με το γεγονός πως ο Ολυμπιακός την αντιμετώπισε και στην Κρήτη: «Η Φενέρ είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα. Παίζουν πραγματικά σκληρά, έχουν μέγεθος και παίζουν με ένταση. Δεν χαρίζουν τίποτα. Είναι ακόμα σχεδόν preseason αλλά περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι αύριο και προχωρώντας ξέρουμε ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα που πρέπει να προσέξουμε».

Όσον αφορά τα δυνατά φιλικά που έδωσε η ομάδα αλλά και τα επίπεδα προετοιμασίας της: «Είχαμε τέσσερα παιχνίδια και μερικές προπονήσεις. Το εξαιρετικό για εμάς είναι ότι έχουμε έναν κορμό παιχτών που έπαιξαν και την προηγούμενη χρονιά μαζί, οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο. Αλλά έχουμε κάποιους νέους παίκτες στην ομάδα. Θα παίξουμε λίγο πιο γρήγορα φέτος νομίζω, αλλά παραμένει το ίδιο. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να παίξουμε παίξουμε μαζί και δυνατά και να ανταγωνιστούμε».

Για το πώς νιώθει που θα αγωνιστεί στο πρώτο EuroLeague Super Cup: «Είμαι ενθουσιασμένος. Είναι μια ευκαιρία για τίτλο. Είναι μια νέα διοργάνωση και δεν ξέρω τι να περιμένω, αλλά άσχετα από το τι θα γίνει, θέλω να ανταγωνιστώ».