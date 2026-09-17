Ουόκαπ: «Έχω μόνο σεβασμό για τον Ολυμπιακό και τους ιδιοκτήτες - Αντιμετώπισε σωστά το θέμα»

Ο Τόμας Ουόκαπ μίλησε για την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» το αντιμετώπισαν επαγγελματικά, ενώ σχολίασε και την προπόνηση με την πράσινη φανέλα.

Ενόψει του Super Cup της Euroleague ο Τόμας Ουόκαπ αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό αλλά και στο γεγονός πως έκανε προπόνηση με πράσινη φανέλα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την πορεία μου στον Ολυμπιακό. Ακόμα τους θεωρώ όλους οικογένεια, ακόμα και τον κόσμο, τους ιδιοκτήτες, όλους. Δεν υπάρχουν κακά αισθήματα. Όλοι είναι σαν οικογένειά μου. Κάθε κεφάλαιο πρέπει να κλείσει στη ζωή. Ήταν η ώρα να κλείσει.

Το κλαμπ το αντιμετώπισε σωστά το θέμα, το αντιμετωπίσαμε όλοι ως επαγγελματίες. Δεν έχω κανένα παράπονο, σέβομαι τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού.

Σέβομαι ότι θέλετε τη γνώμη μου. Δεν είναι η ώρα να το κάνω. Αν θελήσω να το κάνω, θα το κάνω. Νιώθω όπως είπα. Δεν αισθάνομαι κάτι άσχημο. Δεν είχα ανάγκη να μιλήσω για κάτι. Ξέρω πως όλα έγιναν όπως έπρεπε. Έχω μόνο σεβασμό για την ομάδα.

Μίλησα σε όλους. Τους ευχαρίστησα. Για τα πάνω και τα κάτω, για όλα. Έκλεισε ένα κεφάλαιο, αλλά δεν ξεχνάω τι περάσαμε. Περάσαμε δύσκολες στιγμές, αλλά και απίθανες στιγμές. Δεν τις ξεχνάω επειδή έκλεισε το κεφάλαιο. Είναι σαν οικογένειά μου, ειλικρινά. Περάσαμε πολλά για πέντε χρόνια, έχουμε δεθεί.

Κάλεσα τον κόουτς, τον ευχαρίστησα που με καλωσόρισε και με εξέλιξε, τους έδειξα την ευγνωμοσύνη μου.

Ξέρω πως είναι ακόμα πιο περίεργο να με βλέπετε με πράσινη φανέλα, σίγουρα. Ήταν περίεργο να βάλω γενικότερα διαφορετικά χρώματα».