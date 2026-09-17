Παναθηναϊκός: Προπόνηση σε δύο γκρουπ ενόψει Καλαμάτας

Με προπόνηση σε δύο γκρουπ ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει Καλαμάτας η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στο Κορωπί μια ημέρα μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς στην Λεωφόρο, με όσους αγωνίστηκαν χτες να κάνουν αποθεραπεία.

Το πρόγραμμα των υπόλοιπων περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, με το «Τριφύλλι» να ξεκινάει έτσι την προετοιμασία του ενόψει Καλαμάτας.

Η σχετική ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, μια μέρα μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο».