Thescottishsun: «Αυτά τα χρήματα πρέπει να δώσει η Ρέιντζερς στην ΑΕΚ για να αγοράσει τον Πενράις»

Η Ρέιντζερς ως γνωστόν έχει αποκτήσει με μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ τον Τζέιμς Πενράις με τους Σκωτσέζους να αποκαλύπτουν το ύψος της οψιόν που έχει μπει.

Όπως τονίζει η thescottishsun, η σκωτσέζικη ομάδα έδωσε στην ΑΕΚ το ποσό των 400.000 λιρών, για τον δανεισμό του Πενράις. Στη συμφωνία ΑΕΚ-Ρέιντζερς προβλέπεται και οψιόν αγοράς, η οποία, σύμφωνα με τη «Daily Record», ανέρχεται στις 800.000 λίρες, δηλαδή σχεδόν 930.000 ευρώ.

Μέχρι τώρα, με τη φανέλα της Ρέιντζερς, ο Πενράις έχει πραγματοποιήσει οκτώ εμφανίσεις, έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ. Η αγωνιστική του εικόνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε η Ρέιντζερς να προχωρήσει στην αγορά του, το καλοκαίρι του 2027. Η ΑΕΚ θυμίζουμε, απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον Τζέιμς Πενράις από την Χαρτς με περίπου 2 εκατ. ευρώ με τον Σκωτσέζο να έχει πέρυσι 33 συμμετοχές χωρίς όμως να ικανοποιήσει απόλυτα με την απόδοση του με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η παραχώρηση του.