Προγραμματισμένο διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιήθηκε σήμερα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με τον Ιβάν Σαββίδη να παρουσιάζει τον Αναστάσιο Τζήκα και να στέλνει μηνύματα προς όλο τον οργανισμό!

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, ο κ.Τζήκας εντάσσεται στον οργανισμό ως σύμβουλος του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Δ.Σ. σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ χαρακτήρισε τον κ. Τζήκα «εξαίρετο τεχνοκράτη», υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να δουλεύει με ανθρώπους και να φέρνει αποτέλεσμα, ενώ έστειλε μήνυμα πως όλος ο οργανισμός πρέπει να λειτουργεί ως μία ομάδα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η ολική αναδιάρθρωση του ΠΑΟΚ θα προχωρήσει μέχρι τέλους, χωρίς να αλλάζουν οι υψηλοί αγωνιστικοί στόχοι. Όπως σημείωσε, ο στόχος για τη φετινή σεζόν είναι το πρωτάθλημα και η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Σε ό,τι αφορά το νέο γήπεδο, επιβεβαιώθηκε πως το project βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος, με τον Ιβάν Σαββίδη να εκφράζει την πεποίθηση πως ο ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος από κάθε άποψη ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή το επόμενο καλοκαίρι.

Στο συμβούλιο συζητήθηκε και η προσωρινή έδρα, με το Καυτανζόγλειο να πρέπει να είναι πλήρως έτοιμο στο τέλος της φετινής σεζόν, προκειμένου να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ από την επόμενη. Παράλληλα, προχωρά κανονικά και το νέο προπονητικό κέντρο, με τα έργα να αναμένεται να ξεκινήσουν στον προβλεπόμενο χρόνο, αρχής γενομένης από τα γήπεδα.