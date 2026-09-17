Ρόμα: «Σειρήνες» από Αγγλία για Μάλεν

Αρκετοί φαίνεται πως είναι οι μνηστήρες για τον επιθετικό της Ρόμα, Ντόνιελ Μάλεν, με Άρσεναλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Η Άρσεναλ, η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι παρακολουθούν την περίπτωση του επιθετικού της Ρόμα, Ντόνιελ Μάλεν, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, θέλοντας να ενισχύσουν τις επιθετικές τους γραμμές με τον Ολλανδό σέντερ φορ.

Η Άρσεναλ έχει προχωρήσει σε άτυπες επαφές, ενώ η Τσέλσι και η Σίτι συνεχίζουν να αξιολογούν τον 27χρονο ποδοσφαιριστή.

Ο Μάλεν είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Premier League, με τη Ρόμα να αναμένεται να ζητήσει ποσό της τάξης των 60-65 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του τον χειμώνα.

Πλέον μένει να δούμε αν ο Ολλανδός θα επιστρέψει στο αγγλικό πρωτάθλημα, εκεί που αγωνίστηκε σε 46 αγώνες για λογαριασμό της Άστον Βίλα, έχοντας 10 γκολ και 2 ασίστ.

Θυμίζουμε ότι οι «χωριάτες» παραχώρησαν δανεικό τον Μάλεν στη Ρόμα τον Ιανουάριο του 2026, ωστόσο ο ιταλικός σύλλογος αγόρασε τον 27χρονο από τους Άγγλους με το ποσό των 25 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.

Τα στατιστικά του αυτό το μικρό διάστημα στην «Αιώνια Πολή» είναι εντυπωσιακά καθώς σε 25 αγώνες έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα 21 φορές μαζί με 4 τελικές πάσες.