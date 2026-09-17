Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το αρνητικό ρεκόρ που έσπασε μετά από 42 χρόνια

Η Μάντσεστερ γνώρισε μια ιστορική ήττα με 3-2 από την Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ» για το League Cup Αγγλίας, καθώς για πρώτη φορά από τον Μάιο του 1984 έχασε εντός έδρας αγώνα σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας προηγηθεί στο ημίχρονο.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στατιστικά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έλαβε τέλος. Η ήττα από την Μπράιτον με 3-2 στο «Ολντ Τράφορντ» για το League Cup Αγγλίας σταμάτησε ένα σερί που κρατούσε από το 1984, όταν η Ίπσουιτς είχε φύγει νικήτρια από την έδρα των «Κόκκινων Διαβόλων».

Τότε, 7 Μαίου του 1984, η Γιουνάιτεντ είχε ανοίξει το σκορ με τον Μαρκ Χιουζ στο 26ο λεπτό, όμως η Ίπσουιτς αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο, φέρνοντας τούμπα τον αγώνα, αρχικά με την ισοφάριση σε 1-1 από τον Μισέλ ντ’ Αβρέ στο 47’ και ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Άλαν Σάντερλαντ στο 87’, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Από εκείνη την αναμέτρηση και για τέσσερις δεκαετίες… και κάτι, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν είχαν γνωρίσει εντός έδρας ήττα σε αγώνα που πήγαιναν στα αποδυτήρια προηγούμενοι στο σκορ, κάτι που άλλαξε χθες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι για να επιτευχθεί αυτή η μεγάλη ανατροπή συνέβαλε στα μέγιστα ο Μπάμπης Κωστούλας, με τον Έλληνα διεθνή να μειώνει σε 2-1 στο 45+1’ δίνοντας ψυχολογική ώθηση στους «Γλάρους».