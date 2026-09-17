Europa League: Με πίστη και Αϊτόρ ο ΟΦΗ κόντρα στη Χόφενχαϊμ, τα… σπασμένα της Γιουβέντους πληρώνει η Ναϊμέχεν

Στη μάχη της League Phase του Europa League ρίχνεται ο ΟΦΗ, που υποδέχεται την Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο το βράδυ της Πέμπτης (17/9, 19:45).

Παροξυσμός στις τάξεις των φίλων της ομάδας του Ηρακλείου, που βλέπουν τον Κόντη και τους παίκτες του να πραγματοποιούν ένα καταπληκτικό ξεκίνημα της σεζόν.

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Με το Super Cup ήδη στο τσεπάκι του, ο ΟΦΗ «καθάρισε» την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με το συνολικό 5-0 στα playoffs του Europa League και τσέκαρε το εισιτήριο του για την League Phase της διοργάνωσης. Σε εννέα επίσημα ματς, ο ΟΦΗ έχει μόλις μια ήττα, μια ισοπαλία και επτά νίκες. Με πιο πρόσφατη αυτή επί του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», που δίνει τρομερή ώθηση στους Κρητικούς για τη συνέχεια της σεζόν. Με εννέα βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές, ο ΟΦΗ ισοβαθμεί με ΠΑΟΚ και Παναιτωλικό στην 2η θέση της Stoiximan Super League, στο -3 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Στο Κύπελλο, πήρε 0-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και επικράτησε εύκολα 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης εντός έδρας. Ο Κόντης κρατάει ενεργούς όλους τους παίκτες του, οι ρόλοι και η φιλοσοφία στο χορτάρι είναι ξεκάθαροι, με την αυτοπεποίθηση στα ύψη.

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Η Χόφενχαϊμ τερμάτισε στην 5η θέση της περσινής Bundesliga, μόλις στο -1 από την τετράδα, κερδίζοντας το απευθείας εισιτήριο για την League Phase του Europa League. Ξεκίνησε τη σεζόν με το 4-0 επί της Άουε για το Κύπελλο Γερμανίας. Ηττήθηκε με το ίδιο σκορ (3-2) από Κολωνία και Ντόρτμουντ στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, έβγαλε αντίδραση στο 2-1 επί της Στουτγκάρδης για την 3η αγωνιστική. Είναι φύσει επιθετική ομάδα, της αρέσει ο γρήγορος ρυθμός και το ρίσκο, έτσι τα παιχνίδια της είναι συνήθως θεαματικά σε εξέλιξη και σκορ. Διαθέτει λύσεις για κάθε θέση του ρόστερ και ο προπονητής της, Κρίστιαν Ίλτσερ, μπορεί να διαχειριστεί με σχετική ευκολία ένα ισορροπημένο ροτέισον.

Σίγουρα ο ΟΦΗ είναι το αουτσάιντερ της αναμέτρησης. Του λείπουν οι παραστάσεις από αυτό το επίπεδο, καλείται να ανταποκριθεί σε μια σειρά αγώνων που δεν είναι συνηθισμένος, δεδομένα ωστόσο είναι σε εξαιρετική κατάσταση και έχει ψυχολογία στα ύψη. Η Χόφενχαϊμ είναι ανώτερη ποιοτικά, πιο «ψημένη» στα ζόρια αλλά αυτή την περίοδο δεν παρουσιάζει συνέπεια στο παιχνίδι της. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Αϊτόρ γκολ ή ασίστ & Χόφενχαϊμ Over 5,5 κόρνερ σε απόδοση 5.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 22:00 η Γιουβέντους υποδέχεται τη Ναϊμέχεν στο Allianz Stadium του Τορίνο. Κακή για το στάτους της η περσινή σεζόν, τερμάτισε 6η στην Serie A και πήρε το απευθείας εισιτήριο για την League Phase του Europa League. Ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα με ισάριθμες νίκες και μηδέν παθητικό κόντρα σε Φροζινόνε και Πάρμα, η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη. Έμεινε στο 1-1 με τη Μίλαν και ηττήθηκε 3-2 από τη Σασουόλο, σε ένα ματς με τρελή εξέλιξη και πέντε γκολ μετά το 65'! Άλλαξε σημαντικά το ρόστερ της το καλοκαίρι, με την απόκτηση των Βόλτεμαντε, Οπέντα, Κολό Μουανί, Αλαϊμπέγκοβιτς, Λουκουμί, Βικάριο, Μπογκά, Εκάτορ και Πάπε Σαρ. Στον αντίποδα αποχώρησαν οι Βλάχοβιτς, Γουεά, Ντέιβιντ, Μέλο, Κόστιτς και Φακούντο Γκονσάλες.

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Η Ναϊμέχεν τερμάτισε 3η στην περσινή Eredivisie και ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της περιπέτεια στα προκριματικά του Champions League. Απέκλεισε τον Ολυμπιακό, ωστόσο το εμπόδιο της Μπόντο Γκλιντ αποδείχθηκε ανυπέρβλητο στα playoffs. Έχει τέσσερις ήττες, μια ισοπαλία και μια νίκη στα έξι τελευταία παιχνίδια της, με την έλλειψη λύσεων σε βάθος να στοιχίσει σε κούραση και συγκέντρωση. Μετράει 2Ν-1Ι-3Η και 11-12 γκολ στις έξι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με το πρόσφατο 3-0 από την Καμπούρ να αναδεικνύει και όλα τα προβλήματα που έχει στο αμυντικό τρανζίσιον.

Η Γιουβέντους ψάχνει ένα ξέσπασμα και η Ναϊμέχεν φαντάζει ως το ιδανικό... θύμα. Πολύ μεγάλη η διαφορά των ομάδων και επικράτηση των «μπιανκονέρι» μπορεί να έρθει από το ημίχρονο. Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Over 3,5 γκολ & Αλαϊμπέγκοβιτς 1+ ασίστ σε απόδοση 6.40 στο Bet Builder της Stoiximan.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις