Επίσημο: Στο Περιστέρι το Super Cup

Στο Περιστέρι και το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» θα διεξαχθεί το Super Cup της Stoiximan GBL (26-27/9), μετά την έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην Ρόδο.

Η αλλαγή έδρας στο Super Cup είναι οριστική. Η διοργάνωση, που είναι προγραμματισμένη για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αναμένεται να φιλοξενηθεί τελικά στο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, αντί για το κλειστό της Καλλιθέας στην Ρόδο.

Μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν μαζικά σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, αλλά και γενικά στο νησί των Δωδεκανήσων, οι ομάδες εξέφρασαν ανησυχία τους για την παρουσία τους στην Ρόδο.

Όπως όλα δείχνουν, η διοργάνωση θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», ωστόσο αναμένεται να δοθούν προσκλήσεις στις ομάδες και να γεμίσουν οι κερκίδες με μαθητές και αθλητές των ακαδημιών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς από τον ΕΣΑΚΕ.