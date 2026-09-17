Ο Κεραυνός Ωραιοκάστρου στο δίκτυο συνεργαζόμενων ακαδημιών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Μετά τη ΔΕΚΑ και τη ΓΕ Αγρινίου και ο Κεραυνός Ωραιοκάστρου εντάσσεται στο δίκτυο συνεργαζόμενων ακαδημιών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Κεραυνό Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του αναπτυξιακού της προγράμματος.



Η συνεργασία θα έχει τριετή διάρκεια και η ένταξη του Κεραυνού Ωραιοκάστρου στο δίκτυο συνεργαζόμενων ακαδημιών του ΠΑΟΚ, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη δημιουργία ενός οργανωμένου και σύγχρονου πλαισίου ανάπτυξης νεαρών αθλητών με κοινή φιλοσοφία και σταθερό προσανατολισμό.



Βασικοί άξονες της συνεργασίας αποτελούν η περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημιών, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, η επιμόρφωση των προπονητών καθώς και ο εντοπισμός και η ανάδειξη νέων ταλέντων. Καλωσορίζουμε τον Κεραυνό Ωραιοκάστρου στο δίκτυο συνεργαζόμενων ακαδημιών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ».