Πρόεδρος Βραζιλίας σε Αντσελότι: «Κάλεσε περισσότερους παίκτες από το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εξέφρασε δημόσια την άποψή του για τις επιλογές του Κάρλο Αντσελότι στην εθνική ομάδα, ζητώντας να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο Λούλα, γνωστός για το ενδιαφέρον του για το ποδόσφαιρο και ειδικότερα για τη «Σελεσάο», αναφέρθηκε στις κλήσεις του Ιταλού προπονητή ενόψει των φιλικών αγώνων της Βραζιλίας με την Αυστραλία στις 25 και 29 Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδρος της χώρας αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε προηγηθεί συζήτηση με τον Αντσελότι, κατά την οποία του είχε μεταφέρει τη δική του άποψη για τις επιλογές των διεθνών.

«Τις προάλλες έδωσα κάποιες συμβουλές στον Αντσελότι και τώρα συμπεριέλαβε στις κλήσεις του αρκετούς παίκτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας για τα δύο φιλικά κόντρα στην Αυστραλία.

Αυτό είναι καλό σημάδι. Εάν ήμουν στη θέση του θα επέλεγα 22 καλύτερους παίκτες του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος και θα τους έφερνα στην εθνική ομάδα για το επόμενο διεθνές παράθυρο της FIFA», τόνισε ο Λούλα.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Βραζιλίας στάθηκε στη διαφορά που, κατά την άποψή του, υπάρχει στις επιλογές μεταξύ ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στη χώρα και εκείνων που βρίσκονται στην Ευρώπη.

«Μόνο παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό καλούνται, ακόμη και εκείνοι που παίζουν για ομάδες δεύτερης κατηγορίας. Μερικοί είναι πάγκοι στην Ευρώπη, αλλά εξακολουθούν να επιλέγονται για την εθνική ομάδα».

Στις τελευταίες κλήσεις του Αντσελότι, αρχικά υπήρχαν δέκα ποδοσφαιριστές από συλλόγους του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος. Ο αριθμός αυξήθηκε στους έντεκα μετά την αντικατάσταση του τραυματία Ζοάο Πέδρο της Τσέλσι από τον μέσο της Φλουμινένσε, Ματέους Μαρτινέλι.